موعد مباراة ليل وكُان في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يستعد فريق ليل لإستقبال ضيفه فريق كُان يوم غداً الأحد على أرضية ملعب ليل متروبول الجديد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق ليل المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بيلسا مدعوماً بجماهيره الغفيرة، وذلك من أجل حصد إنتصاره الثاني في مشواره في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي، ونسيان ما حدث له في الجولة الماضية بعد الخسارة العجيبة التي تلقاها أمام العائد من جديد إلي دوري الأضواء فريق ستراسبورغ بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

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وبالرغم من هذه الخسارة إلا أن جماهير فريق ليل تُدرك جيداً السيناريو العجيب الذي حدث في المباراة والذي أدى إلي هذه الخسارة مما لا يؤثر بشكل كبير على معنويات الفريق في بقية مشواره في الموسم الحالي، حيث كان المدرب مارسيلو بيلسا قد قام بإجراء جميع تبديلاته الثلاثة المسموح بها، ومن ثم قام الحكم بطرد حارس مرمى فريق ليل لتنقلب الأمور رأساً على عقب ويفشل فريق ليل في الصمود ويتلقى 3 أهداف كاملة.

وكان فريق ليل قد بدأ مشواره في الدوري بشكل مثالي بعدما حقق فوزاً عريضاً على حساب ضيفه فريق نانت في الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، مما جعل جماهيره تحلم بأن يعود فريقها من جديد للمنافسة بقوة على لقب الدوري، ولكن ذلك الأمر لا يزال قائماً بكل تأكيد وخاصة وأن المدرب مارسيلو بيلسا متواجداً على رأس الفريق كمدرباً له، مما يُعطي الفريق قوة كبيرة جداً على الرغم من أنه لا يمتلك النجوم الكبيرة في صفوفه، إلا أن المدرب مارسيلو بيلسا يتميز دائماً بصناعة هؤلاء النجوم وليس ذلك فحسب بل يصنع فريقاً له طريقة لعب مميزة للغاية.

ومن جهتها تُدرك جماهير نادي ليل بأن عليها فقط الإنتظار والصبر على المدرب مارسيلو بيلسا، حتى يتمكن الآخير من نقل الفريق إلي مستوى أخر وطريقة لعب مختلفة تمتاز بالسرعة والفاعلية الهجومية بالدرجة الأولى وأيضاً الصلابة الدفاعية.