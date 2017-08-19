موعد مباراة أولمبيك مارسيليا وأنجيه في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يستعد فريق أولمبيك مارسيليا لإستقبال ضيفه فريق أنجيه يوم غداً الأحد على أرضية ملعب فيلودروم، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أولمبيك مارسيليا المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي رودي غارسيا باحثاً عن تحقيق إنتصاره الثالث على التوالي في مشواره في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي، وذلك من أجل التمسك بمقعده في مقدمة جدول الترتيب رفقة كلاً من فريق باريس سان جيرمان وفريق موناكو وفريق أولمبيك ليون وفريق سانت إيتيان.

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وكان فريق الجنوب الفرنسي قد بدأ مشواره على صعيد الدوري الفرنسي بفوز عريض على حساب ضيفه فريق ديجون بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، ومن ثم عاد بفوز صعب من خارج ميدانه من أمام مُضيفه فريق نانت بهدف وحيد مقابل لا شئ، مما أعطى جماهيره الكثير من الثقة في قدرة فريقها على المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.

ولكن وعلى الرغم من هذه النتائج الرائعة إلا أن المدرب رودي غارسيا قد أزال جميع الضغوطات من على كاهل فريقه بطريقة أكثر من رائعة، وذلك بعدما أكد أن هدف فريق أولمبيك مارسيليا الأساسي في الموسم الحالي هو العودة من جديد والتأهل إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، سواء كان ذلك من بوابة إحتلال أحد المقاعد ال 3 الأولى في الدوري الفرنسي، أو عن طريق الفوز بلقب الدوري الأوروبي مع نهاية الموسم الحالي.

علماً بأن فريق أولمبيك مارسيليا باتت تفصله خطوة واحدة فقط على التأهل إلي دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي، حيث كان قد تعادل في يوم الخميس الماضي أمام مُضيفه فريق دوزمالي السلوفيني بهدف لمثله في موقعة ذهاب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة الدوري الأوروبي، على أن تُقام موقعة الإياب على أرضية ملعب فيلودروم في يوم الخميس المقبل وهو ما يُعطي بالتالي أفضلية نسبية لفريق أولمبيك مارسيليا نظراً للدعم الجماهيري الكبير الذي سيقف خلفه في هذه المباراة.