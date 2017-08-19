موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يستعد فريق باريس سان جيرمان لإستقبال ضيفه فريق تولوز يوم غداً الأحد على أرضية ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق باريس سان جيرمان المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري باحثاً عن تحقيق إنتصاره الثالث على التوالي في مشواره في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي، وذلك من أجل حصد النقطة التاسعة له والتي ستجعله يلتحق بغريمه التقليدي فريق موناكو في صدارة ترتيب الدوري.

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ولا شك أن الحدث الأبرز في هذه المباراة سوف يكون الظهور الأول للنجم البرازيلي نيمار جونيور على أرضية ملعب حديقة الأمراء في مباراة رسمية للفريق الباريسي، حيث سبق له وأن تم تقديمه على أرض هذا الملعب قبل أسبوعين من الآن ولكنه لم يُشارك حينها في مباراة فريقه الأولى في الدوري نظراً لتأخر وصول أوراقه القانونية من جانب الإتحاد الإسباني لكرة القدم، وهو الأمر الذي تم حله في الأسبوع الماضي وتمكن النجم البرازيلي نيمار جونيور من المشاركة حينها مع فريقه.

ولكن المشاركة الأولى للنجم البرازيلي نيمار جونيور أمام فريق غانغون لم تكن مجرد مشاركة عادية، بل شهدت تألقه بشكل لافت للغاية وليس ذلك فحسب بل صنع أيضاً هدفاً لزميله الأوروغوياني إيدنسون كافاني، وإضافة لذلك سجل أولى أهدافه بقميص فريق باريس سان جيرمان، مما يؤكد على أن اللاعب قد إندمج بشكل كامل في أجواء الفريق الباريسي وهو ما يصب بكل تأكيد في مصلحة الفريق.

ليبدأ الفريق الباريسي الآن في التفكير جدياً في تحقيق أهدافه في الموسم الحالي، ويأتي في مقدمتها السيطرة بشكل كلي على جميع الألقاب المحلية سواء الدوري أو كأس فرنسا أو حتى كأس الرابطة الفرنسية، وإضافة لذلك الذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا وبكل تأكيد هذه النقطة لن تكون أقل من الدور نصف النهائي.