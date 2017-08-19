موعد مباراة إكسيلسيور وفينورد روتردام في الدوري الهولندي 2017 – 2018 م

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يحل حامل لقب الدوري الهولندي فريق فينورد روتردام ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق إكسيلسيور يوم غداً الأحد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الهولندي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق فينورد روتردام المواجهة تحت قيادة مدربه الهولندي الواعد جيوفاني فان برونكهورست باحثاً عن تحقيق فوزه الثاني على التوالي في مشواره في الدوري الهولندي في الموسم الحالي، وذلك في إطار سعيه للتمسك بصدارة ترتيب الدوري والحفاظ على لقبه مع نهاية الموسم إن أمكن له ذلك.

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وبالرغم من التغييرات العديدة التي طرأت على تشكيلة فريق فينورد روتردام في الموسم الحالي بعكس الموسم الماضي، إلا أن الفريق أثبت بأنه قادراً على الإستمرار في نسق الإنتصارات والحفاظ على مستواه الثابت دون أي تعثر، ولعل ذلك الأمر كان واضحاً بصورة جلية في إنطلاقة الموسم الحالي، وذلك بعدما فاز بلقب كأس السوبر الهولندي المعروف بإسم درع يوهان كرويف على حساب فريق فيتيس أرنهيم بركلات الترجيح، علماً بأن المباراة كانت قد إنتهت في وقتها الأصلي على وقع التعادل الإيجابي بين الطرفين بهدف لمثله.

أما في مباراته الأولى على صعيد الدوري الهولندي فعلى الرغم من أنه إصطدم بفريق تفينتي في موقعة قوية، إلا أنه تمكن من تحقيق الإنتصار على حساب ضيفه بهدفين مقابل هدف واحد، مما أعطى الكثير من الثقة لجماهيره والتي باتت تُطالب فريقها الآن بضرورة الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري، وإضافة لذلك تقديم ذات المستوى والنتائج على صعيد مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يعود لها الفريق من جديد بعد غياب دام لسنوات طويلة.

هذا ومن المتوقع أن لا تكون المباراة المقبلة لفريق فينورد روتردام أمام مُضيفه فريق إكسيلسيور سهلة كما يتوقع البعض، فإن عدنا بالذاكرة للموسم الماضي سنجد أن فريق إكسيلسيور كاد أن يُضيع اللقب من أيدي فريق فينورد روتردام حينما فاز عليه في الأسبوع قبل الآخير من عمر الدوري بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، مما يجعلها بمثابة مباراة ثأرية لحامل اللقب.