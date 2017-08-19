موعد مباراة أياكس أمستردام وغرونينغن في الدوري الهولندي 2017 – 2018 م

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يستعد فريق أياكس أمستردام لإستقبال ضيفه فريق غرونينغن يوم غداً الأحد على أرضية ملعب أمستردام أرينا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الهولندي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أياكس أمستردام المواجهة تحت قيادة مدربه مارسيل كايزر وهو في أسوء حالاته المعنوية، وذلك بسبب الإنطلاقة الكارثية له في الموسم الحالي مما جعل جماهيره تخشى كثيراً على مستقبل فريقها في بقية أطوار الموسم سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي.

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فعلى الصعيد المحلي بدأ فريق أياكس أمستردام مشواره بتعرضه للخسارة خارج أرضه على يد فريق هيراكليس بهدفين مقابل هدف واحد بعدما كان متقدماً على مستوى النتيجة، أما على الصعيد الأوروبي فقد تم إقصاء الفريق من الدور التمهيدي الثالث من مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد فريق نيس الفرنسي، حيث تعادل في موقعة الذهاب في فرنسا بهدف لمثله قبل أن يتعادل من جديد في موقعة الإياب في هولندا بهدفين لمثلهما مما أعطى لفريق نيس بطاقة التأهل بفضل الأهداف التي سجلها خارج أرضه.

ولكن الأمر لم يقتصر على ذلك فحسب فعقب إقصائه من الدور التمهيدي الثالث من مسابقة دوري أبطال أوروبا إنتقل الفريق إلي الدور التمهيدي الآخير من مسابقة الدوري الأوروبي، حيث أوقعته القرعة مع فريق سهل نسبياً على الورق وهو فريق روزنبورغ النرويجي، ولكن فريق أياكس أمستردام فاجأ جماهيره بعدما تعرض للخسارة أمامه في موقعة الذهاب في يوم الخميس الماضي بهدف وحيد مقابل لا شئ وذلك على أرضية ملعب أمستردام أرينا، ليُصبح فريق أياكس أمستردام مهدداً بعدم المشاركة في الموسم الحالي في أي مسابقة أوروبية في حالة لم يتمكن من تدارك تأخره في موقعة الإياب في يوم الخميس المقبل في النرويج.

وكما هو معروف دائماً فإن الصدمات لا تأتي إلا وراء بعضها مباشرة، ففي يوم أمس الخميس تلقى نادي أياكس أمستردام وجماهيره ضربة موجعة للغاية بعدما رحل عنه مدافعه الكولومبي الواعد دافينسون سانشيز والذي إنتقل بدوره إلي نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.