موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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يستعد فريق برشلونة لإنطلاقة مشواره في الليغا الإسبانية حينما يستقبل ضيفه فريق ريال بيتيس يوم غداً الأحد على أرضية ملعب الكامب نو في موقعة معقدة للغاية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق برشلونة المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني الجديد إرنيستو فالفيردي وهو يعيش أوضاعاً صعبة للغاية، فمن جهة خسر نجمه البرازيلي نيمار جونيور والذي إنتقل بدوره قبيل إنطلاقة الموسم الحالي إلي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ومن جهة أخرى لم يتمكن حتى هذه اللحظة من تعويضه بنجم أخر بديل بالرغم من إمتلاكه الأموال الطائلة التي حصل عليها من صفقة بيع البرازيلي نيمار.

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ومن جهة أخرى خسر أولى ألقاب الموسم الجديد وهو لقب كأس السوبر الإسباني، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب لآنه خسر اللقب على يد غريمه التقليدي فريق ريال مدريد، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب أيضاً وذلك لآنه تعرض إلي خسارة مُذلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى أمام الفريق الملكي ذهاباً وإياباً في موقعة كلاسيكو الأرض.

ولكي تكتمل المصائب تعرض نجمه ومهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز إلي الإصابة والتي ستؤدي إلي إبتعاده لمدة شهر كامل عن الملاعب، مما يعني أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سوف يكون وحيداً في الخط الهجومي للفريق الكتالوني، وعلى الرغم من أن ذلك كان يُعد أمراً رائعاً بالنسبة لجماهير نادي برشلونة في السنوات الماضية، إلا أن الأمر قد تغير كثيراً بعد التراجع الملحوظ على أداء النجم ليونيل ميسي منذ الموسم الماضي.

مما يجعل الفريق الكتالوني في وضع لا يُحسد عليه قبل أول مباراة له على صعيد الليغا، ولعل ما يُزيد من تعكير الأجواء أيضاً الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة برشلونة في يوم أمس الجمعة، مما جعل إقليم كتالونيا يعيش أجوائاً حزينة للغاية ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء خاصة في حالة تمكن فريق ريال بيتيس من الخروج بنقطة واحدة على الأقل من المباراة أمام جماهير ملعب الكامب نو.