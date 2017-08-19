موعد مباراة ديبورتيفو لاكورونيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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يستهل حامل لقب الليغا الإسبانية فريق ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق ديبورتيفو لاكورونيا يوم غداً الأحد على أرضية ملعب رياثور، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق ريال مدريد المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان وهو في أفضل حالاته المعنوية والبدنية ومن كل النواحي، وذلك بعد إنطلاقته المثالية في الموسم الحالي والتي شهدت فوزه بلقبين في غاية الأهمية، حيث كانت البداية من خلال فوزه بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد.

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أما اللقب الثاني فكان له نكهة خاصة للغاية هو لقب كأس السوبر الإسباني، وذلك لآنه جاء على حساب غريمه التقليدي فريق برشلونة بعد الفوز عليه ذهاباً وإياباً، ففي موقعة الذهاب على أرضية ملعب الكامب نو إنتصر الفريق الملكي بواقع ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، أما في موقعة الإياب والتي توقع فيها البعض أن يعود الفريق الكتالوني في المباراة ضرب الفريق الملكي حينها بيد من حديد بعدما فاز بهدفين مقابل لا شئ، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل قدم الميرنغي أدائاً إستعراضياً في تلك المباراة في ظل غياب نجوم وازنة مثل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي غاريث بيل والإسباني إيسكو.

وهو ما يؤكد أن الفريق الملكي مرشحاً بارزاً للظفر بجميع ألقاب الموسم الحالي، حيث تبقى له في الموسم الحالي لقب كأس العالم للأندية ولقب الدوري الإسباني ولقب كأس ملك إسبانيا ولقب دوري أبطال أوروبا، علماً بأنه قد فاز بكل هذه الألقاب في الموسم الماضي بإستثناء لقب كأس الملك أما لقب دوري الأبطال فقد فاز به في أخر موسمين.

ولعل ما يجعل فريق ريال مدريد قوياً للغاية في الموسم الحالي هو التعاقدات القوية والذكية التي أبرمتها إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز، فعلى غير العادة إعتمد النادي على إنتداب العناصر الشابة والموهوبة والتي يُمكنها في الوقت ذاته أيضاً أن تُساعد الميرنغي كثيراً على تحقيق المزيد والمزيد من الألقاب في السنوات القادمة.