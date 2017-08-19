ملخص مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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حقق فريق ليفربول فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق فريق كريستال بالاس بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أنفيلد رود ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات الأولى ضغط فريق ليفربول بشكل قوي على ضيفه بحثاً عن تسجيل الأهداف من أجل تسهيل الأمور عليه وضمان النقاط الثلاث، وفي مقابل ذلك بدا فريق كريستال بالاس متوتراً للغاية خوفاً من تلقي الأهداف.

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ولكن ومع مرور الدقائق وتأخر الهدف من جانب فريق ليفربول إكتسب فريق كريستال بالاس الثقة في إمكانياته مما جعل المباراة أكثر صعوبة على فريق الريدز والذي لم يتمكن بدوره من تشكيل أي خطورة على مرمى فريق كريستال بالاس، حتى جائت الدقيقة الحادية والأربعين وحينها سدد البرازيلي روبيرتو فيرمينو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن الحارس الويلزي واين هينيسي تصدى لها بنجاح، ليذهب الشوط بعدها إلي نهايته على وقع التعادل السلبي دون أهداف بين الطرفين.

وفي شوط المباراة الثاني إستمر السيناريو ذاته من جانب كلاً من الفريقين، وعند الدقيقة السادسة والخمسين سدد روبيرتو فيرمينو كرة أخرى قوية من خارج منطقة الجزاء ولكنها هذه المرة علت العارضة بقليل، وعند الدقيقة الحادية والستين حاول الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول تنشيط خطوطه الأمامية، فأشرك الفرعون المصري محمد صلاح بدلاً من الإنجليزي دانييل ستوريدج.

وعند الدقيقة الثالثة والسبعين نجح فريق ليفربول أخيراً في تحقيق مبتغاه وذلك بعدما سجل له السنغالي ساديو ماني أولى الأهداف وسط فرحة عارمة من أنصاره في مدرجات ملعب أنفيلد رود، وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة بحث فريق ليفربول عن تسجيل هدف أخر والذي من شأنه سيقتل أي أمل متبقي لفريق كريستال بالاس.

ولكن جميع محاولاته كانت فاشلة ليستمر ذلك الأمر حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الصعوبة لمصلحة فريق ليفربول بهدف نظيف، ويحصد بذلك فريق الريدز النقاط الثلاث رافعاً رصيده إلي 4 نقاط فيما إستمر فريق كريستال بالاس بدون أي نقطة في رصيده.