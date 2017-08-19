ملخص مباراة سوانزي سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً عريضاً على حساب مُضيفه فريق سوانزي سيتي بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الحرية ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول بدت الرغبة في الفوز واضحة على كلاً من الفريقين وخاصة فريق سوانزي سيتي الذي يخوض المباراة على أرضه وأمام جماهيره، فيما بدا فريق مانشستر يونايتد هادئاً للغاية وواثقاً من نفسه بصورة كبيرة جداً.

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ولكن ومع مرور الدقائق تراجع فريق سوانزي سيتي بكامل عناصره إلي مناطقه الدفاعية من أجل إغلاق كل الطرق المؤدية إلي مرماه، وفي المقابل إستحوذ فريق مانشستر يونايتد على الكرة بشكل كامل ولكن دون أن يؤدي بإيقاع سريع، وعند الدقيقة العاشرة كاد فريق مانشستر يونايتد يفتتح التسجيل بعدما سدد مدافعه فيل جونز كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء ولكن العارضة تصدت للكرة وحرمته من التسجيل.

وعند الدقيقة السادسة والثلاثين سنحت أمام فريق مانشستر يونايتد فرصة أخرى مثالية حينما إنفرد لاعبه الواعد ماركوس راشفورد بالحارس لوكاس فابيانسكي ولكنه أضاع الكرة بغرابة شديدة للغاية، وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً عند الدقيقة الخامسة والأربعين تمكن فريق مانشستر يونايتد من تسجيل هدفه الأول في المباراة وذلك عبر مدافعه الإيفواري إريك بايلي.

وفي شوط المباراة الثاني إستمر الوضع على ما هو عليه ولعل ما أراح فريق مانشستر يونايتد كثيراً هو غياب فريق سوانزي سيتي تماماً من الناحية الهجومية، ولكن ومع مرور الدقائق بدأ فريق سوانزي سيتي يتحسن بشكل كبير من الناحية الهجومية ولكن ذلك دون أن يتمكن من تشكيل الخطورة اللازمة على مرمى الحارس الإسباني دافيد دي خيا.

وعند الدقيقة الرابعة والسبعين كاد فريق مانشستر يونايتد يحسم الأمور بهدف أخر، وذلك حينما نفذ نجمه الفرنسي بول بوغبا ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء ولكنها علت العارضة بقليل، وبعدها مباشرة أجرى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد بعض التعديلات على تشكيلة فريقه، فأشرك كلاً من البلجيكي مروان فيلايني والفرنسي أنتوني مارسيال بدلاً من الإسباني خوان ماتا والإنجليزي ماركوس راشفورد.

وعند الدقيقة الثمانين حسم فريق مانشستر يونايتد الأمور نهائياً بعدما سجل له المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثاني، وبعدها بدقيقتين فقط أضاف الفرنسي بول بوغبا ثالث أهداف فريقه وسط إنهيار واضح من جانب دفاع فريق سوانزي سيتي، وعند الدقيقة الرابعة والثمانين إختتم البديل أنتوني مارسيال مهرجان أهداف فريقه بتسجيله للهدف الرابع، وبذلك رفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلي 6 نقاط جعلته متربعاً على عرش صدارة البريمرليغ.