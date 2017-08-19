ملخص مباراة يوفنتوس وكالياري في الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م

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إستهل حامل اللقب فريق يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للكالتشيو بتحقيقه لفوز سهل على حساب ضيفه فريق كالياري بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أليانز بمدينة تورينو ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً ضغط فريق يوفنتوس بقوة كبيرة على ضيفه والذي بدأ المواجهة بدوره بتراجع لكامل عناصره إلي مناطقهم الدفاعية لحرمان فريق السيدة العجوز من التسجيل، ولكن دفاعات فريق كالياري لم تصمد كثيراً فعند الدقيقة الثانية عشر تمكن فريق يوفنتوس من إفتتاح التسجيل وذلك عبر لاعبه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش وسط فرحة عارمة من الأنصار في المدرجات.

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وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً عند الدقيقة التاسعة والثلاثين كاد فريق كالياري يُدرك التعادل، وذلك بعدما تحصل على ركلة جزاء نفذها قائده البرازيلي دييغو فارياس ولكن حارس المرمى الإيطالي العملاق جانلويجي بوفون تصدى لها بنجاح وأنقذ مرمى فريقه من أولى الأهداف، وعند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع قرر فريق يوفنتوس أن يحسم الأمور بشكل كبير وذلك بعدما سجل نجمه الأرجنتيني الواعد باولو ديبالا ثاني الأهداف.

وفي شوط المباراة الثاني لم يكتفِ فريق يوفنتوس بما سجله من أهداف في الشوط الأول وإستمر بحثه عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره، وعند الدقيقة السادسة والستين نجح فريق يوفنتوس في مسعاه بعدما سجل له المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين الهدف الثالث وسط دفاع تائه تماماً من جانب فريق كالياري.

وعند الدقيقة الحادية والسبعين قرر الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس إراحة المهاجم غونزالو هيغواين وإشراك الوافد الجديد الفرنسي بليز ماتويدي بدلاً منه، وبعدها بأربعة دقائق أشرك المدرب ماسيمليانو أليغري الوافد الجديد أيضاً البرازيلي دوغلاس كوستا بدلاً من الكولومبي خوان كوادرادو، ولكن ذلك لم يكن له أي تأثير في نهاية المطاف على نتيجة المباراة أو على فوز فريق يوفنتوس الأول في الكالتشيو في الموسم الحالي مؤكداً على رغبته الكبيرة في الحفاظ على لقبه للموسم السابع على التوالي.