ملخص مباراة جيرونا وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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حقق الصاعد حديثاً ولأول مرة في تاريخه إلي الليغا الأسبانية فريق جيرونا مفاجأة كبيرة بعد تعادله مع ضيفه الكبير فريق أتليتكو مدريد بهدفين لمثلهما، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب مونتيليفي ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول بدت الرغبة في الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء واضحة بصورة جلية على لاعبي فريق جيرونا، وفي المقابل كان فريق أتليتكو مدريد هادئاً كعادته ومتحفظاً في منتصف ملعبه معتمداً بشكل رئيسي على الهجمات المرتدة وذلك بالرغم من أنه يواجه فريقاً صاعداً من دوري الدرجة الثانية الإسباني.

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وعند الدقيقة الثانية والعشرين فاجأ فريق جيرونا ضيفه بتسجيله لأولى أهداف المباراة وذلك عبر مهاجمه الأوروغوياني كريستيان ستواني وسط رقابة دفاعية ضعيفة من جانب فريق أتليتكو مدريد، ولم يكتفِ فريق جيرونا بذلك وبحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره ولم لا الظفر بالنقاط الثلاث أمام العملاق فريق أتليتكو مدريد، وعند الدقيقة الخامسة والعشرين تحقق له ما أراد بعدما سجل له المهاجم كريستيان ستواني الهدف الثاني وسط فرحة عارمة من الأنصار في المدرجات.

وفي شوط المباراة الثاني دخل فريق أتليتكو مدريد عازماً على العودة وتدارك تأخره في النتيجة قبيل فوات الأوان، أما فريق جيرونا فكان يأمل في أن يُسجل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بنسبة كبيرة للغاية.

ولكن كل آمال فريق أتليتكو مدريد تحطمت عند الدقيقة السابعة والستين بعدما قام الحكم بطرد مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان، ولكن عدم الإستسلام هو المعروف دائماً عن فريق الروخي بلانكوس حتى لو كان الفريق يلعب بعشرة لاعبين، وعند الدقيقة الثامنة والسبعين تأكد ذلك بعدما سجل البديل أنخيل كوريا الهدف الأول لمصلحة فريق أتليتكو مدريد.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب فعند الدقيقة الخامسة والثمانين نجح فريق أتليتكو مدريد في تعديل النتيجة وذلك عبر مدافعه الأوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيز، لتنتهي المباراة بعد ذلك ويحصد كل فريق نقطة واحدة فقط في بداية مشواره في الليغا.