رسميا.. حكم الفيديو في الدوري الإيطالي

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نظراً لكثرة الأخطاء التحكيمية في لعبة كرة القدم وانخفاض المستوى التحكيمي على مستوى العالم، اتحاد كرة القدم الإيطالي يبدأ موسم الدوري الممتاز بانضمام الحكم الخامس المسمى بـ “حكم الفيديو”.

وبداية من هذا الموسم أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بتواجد حكم الفيديو فى كل لقاءات ومباريات بطولات الموسم رسميا بعد إدخال الكاميرات الخاصة والتقنية الفنية وتجهيز الملاعب.

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بالاخص بعد فضيحة الكالشيو بولي في 2005 والتي أثرت على الكثير من الأندية لاختيارهم لأشخاص بعينها لإدارة مبارياته في الدوري الإيطالي مما ادى الى عقوبات كانت أقساها على يوفنتوس وافضلها على ميلان إضافة إلى بعض الانديه الاخرى ومتهمين تم إيقافهم ومعاقبتهم.

ومن الجدير بالذكر أن حكم الفيديو هذا يعد خارج قوانين لعبة كرة القدم، وتطبيق هذا الأمر يعد التجربة الأولى من نوعها.

وقد أكد “كارلو تافيكو” رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لجريدة “كوريري ديللو سبورت” أن الاتحاد الإيطالي سيتحمل تكلفة وتجهيز حجرة كاملة مجهزة في كل ملعب بأعلى وأجود الكاميرات والأجهزة من أجل الحكم الخامس، وستكون التكلفة تقريبا حوالي 2 مليون يورو.

الحالات التي سيتم اللجوء فيها إلى حكم الفيديو:

ضربات الجزاء وهي الأهم وذلك للتأكد من ملامسة الكرة باليد أو الدفع والعرقلة ووجوب احتسابها من عدمه.

وجود شك وجدل في تخطي الكرة خط المرمى إلى داخل الشباك أم لا.

أحقية حصول اللاعب على كارت أصفر أو كارت أحمر في التدخلات العنيفة أو التدخلات التي لم يرها حكم الساحة وفي حالات الطرد المباشر.

وقد تم تطبيق فكرة وجود الحكم الخامس “حكم الفيديو” اليوم في مباراة من مباريات الدوري الإيطالي بين فريقي “اليوفنتوس” و “كالياري” والتي تم فيها احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 37 لصالح كالياري من قبل حكم الفيديو، فقد عرقل “أليكس ساندرو” مدافع يوفنتوس “دوجي كوب” مهاجم كالياري في الدقيقة 37 دون أن يحتسب الحكم “فابيو ماريسكا” أي شيء.وقد استدعى حكم بالفيديو حكم الساحة وأخبره بوجود عرقلة من مدافع اليوفينتوس لمهاجم كالياري، وبالفعل تم احتساب ركلة الجزاء ضد اليوفنتوس وقد تصدى لها الحارس العملاق “بوفون”.