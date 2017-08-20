ملخص مباراة إشبيلية وإسبانيول في الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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سقط فريق إشبيلية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق إسبانيول، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب رامون سانشيز بيثخوان ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات الأولى وتحديداً عند الدقيقة الخامسة تلقى فريق إشبيلية ضربة موجعة بعدما تعرض حارس مرماه الإسباني دافيد سوريا للإصابة، مما جعل الأرجنتيني إدواردو بيريزو مدرب فريق إشبيلية يُخرجه من أرض الميدان ويُشرك بديلاً له الحارس الإسباني المتألق والأول للفريق الأندلسي سيرخيو ريكو.

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ولكن ذلك التبديل الإضطراري الذي أجراه فريق إشبيلية كان له تأثيراً واضحاً على رتم المباراة من للجانبين وخاصة في ظل الأجواء الحارة للغاية في أرض الملعب، ولكن ذلك السيناريو لم يستمر طويلاً بعدما بدأ فريق إشبيلية في زيادة الرتم والضغط بقوة على ضيفه.

وعند الدقيقة الثانية والعشرين سدد الجناح الإسباني نوليتو كرة من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس الإسباني باو لوبيز أبعدها للخارج بنجاح، ولكن وبعدها بأربعة دقائق فقط تمكن فريق إشبيلية من تسجيل هدفه الأول في المباراة وذلك عبر لاعبه الكولومبي لويس مورييل، وعند الدقيقة الحادية والثلاثين كاد الكولومبي لويس مورييل يُضاعف من تقدم فريقه عقب إنفراده بالحارس باو لوبيز ولكن الآخير تألق وتصدى للكرة ببراعة.

أما رد فريق إسبانيول فجاء قوياً للغاية وذلك عند الدقيقة الخامسة والثلاثين حينما تمكن مهاجمه ليو بابتيستاو من تعديل النتيجة لمصلحته ليُشعل المواجهة من جديد وينشر حالة الصدمة بين جماهير نادي إشبيلية، وهو ما إنتهت عليه الفترة الأولى من عمر اللقاء دون أن تشهد أي جديد من الفريقين.

وفي شوط المباراة الثاني حاول فريق إشبيلية إعادة الأمور من جديد إلي نصابها والتقدم لصالحه، ولكن فريق إسبانيول تمركز بكامل عناصره في المناطق الدفاعية من أجل الإبقاء على نتيجة التعادل والخروج بنقطة واحدة على الأقل من المباراة.

وعند الدقيقة الحادية والسبعين إنفرد لويس مورييل بالحارس باو لوبيز مرة أخرى ولكن القائم الأيسر للحارس هو من تصدى للكرة في هذه المرة وحرم فريق إشبيلية من هدفه الثاني، ليستمر ذلك الوضع حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية المباراة على وقع التعادل بهدف لمثله لكل فريق.