موعد مباراة أتالانتا وروما في الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م

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يحل فريق روما ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق أتالانتا اليوم الأحد في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب أتليتي أدزوري ديطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق روما المواجهة تحت قيادة مدربه الجديد دي فرانشيسكو عازماً على تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث من هذه المباراة الصعبة، ولكنه يُدرك بأنه سيواجه خصماً عنيداً وخاصة وأنه سيكون مدعوماً بجماهيره الغفيرة مما يُعقد الأمور كثيراً على فريق الذئاب، ولعل ما تخشاه جماهير نادي روما هو أن يكون فريقها قد تأثر من التغييرات العديدة التي حصلت فيه في الميركاتو الصيفي الحالي.

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ففي المقام الأول رحل مدربه السابق لوتشانو سباليتي وأتى بديلاً له دي فرانشيسكو مما يعني أن الجماهير سيكون عليها الإنتظار على المدرب من أجل تحصيل النتائج الجيدة، أما على مستوى عناصر الفريق فقد حدث العديد من التبديلات أيضاً، حيث تخلى نادي روما عن 3 من أفضل عناصره في أخر موسمين وهم الفرعون المصري محمد صلاح والذي إنتقل إلي نادي ليفربول الإنجليزي، والمدافع الألماني أنطونيو روديغر والذي إنتقل إلي نادي تشيلسي الإنجليزي، وحارس المرمى البولندي فويتشيك تشيزني والذي إنتقل إلي الغريم نادي يوفنتوس الإيطالي.

وفي مقابل ذلك لم تكن صفقات نادي الذئاب قوية حتى هذه اللحظة ومن أبرز إنتداباته المدافع المكسيكي هيكتور مورينو، والظهير الأيسر الصربي ألكسندر كولاروف قادماً من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ومتوسط الميدان الفرنسي ماكسيم غونالونس قادماً من نادي أولمبيك ليون الفرنسي، مما أثار القلق كثيراً بين جماهير نادي روما خوفاً على مستقبل فريقها في الموسم الحالي وخاصة وأنها ترغب في المنافسة بقوة على لقب الكالتشيو رفقة كبار إيطاليا.

أما على الجانب الآخر فيبدو صاحب الأرض فريق أتالانتا في أفضل حالاته تحت قيادة مدربه المخضرم غاسبيريني، وذلك على الرغم من أن الفريق قد فقد إثنين من أبرز عناصره في الصيف الحالي وهما متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسي والظهير الإيطالي الأيمن أندريا كونتي علماً بأن كلاهما إنتقلا إلي نادي ميلان الإيطالي.