ملخص مباراة ليل وكُان في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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تعرض فريق ليل لخسارته الثانية على التوالي وهذه المرة أمام ضيفه فريق كُان بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب متروبول ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول تمكن فريق كُان من مباغتة مُضيفه بشكل مبكر للغاية، وذلك بعدما أحرز أولى أهدافه عند الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء وذلك عبر مدافعه الفرنسي داميان دا سيلفا والذي أشعل بدوره أجواء اللقاء منذ الوهلة الأولى.

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ومن بعدها مباشرة جاء رد فعل فريق ليل من خلال إستحواذه بشكل كامل على الكرة وضغطه على منافسه كما هو معروف دائماً عن أسلوب المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، وبالرغم من ذلك إلا أن فريق ليل لم يتمكن تماماً من تشكيل أي خطورة على مرمى فريق كُان، ليستمر ذلك السيناريو حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء على وقع تقدم الضيوف بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني دخل فريق ليل عازماً على تدارك تأخره في النتيجة قبيل فوات الأوان، وعند الدقيقة التاسعة والخمسين قرر المدرب مارسيلو بيلسا إجراء أولى تبديلاته في اللقاء وذلك بإشراكه للواعد عماد فرج بدلاً من البرازيلي تياغو مايا.

ولكن ومع مرور الدقائق بدأ فريق كُان يتحسن من الناحية الهجومية بشكل ملحوظ للغاية وخاصة في ظل الأداء الدفاعي الضعيف من جانب فريق ليل، وعند الدقيقة التاسعة والستين نجح فريق كُان في تسجيل هدفه الثاني في المباراة وهذه المرة عبر مهاجمه الكرواتي إيفان سانتيني عقب إستغلاله ثغرة في دفاعات فريق ليل وسط حالة من الصدمة من جانب الجماهير في المدرجات.

وفي الدقائق المتبقية من عمر اللقاء حاول فريق ليل الضغط على ضيفه من أجل تقليص الفارق أو تسجيل هدف شرفي على الأقل، ولكن العجز الهجومي بدا واضحاً بصورة جلية على فريق ليل مما يؤكد أن المدرب مارسيلو بيلسا لا يزال أمامه الكثير من العمل مع لاعبيه من أجل تحقيق النتائج الإيجابية، لتذهب المباراة إلي نهايتها ويحصد بذلك فريق كُان النقاط الثلاث الأولى له في الموسم الحالي فيما إستقر رصيد فريق ليل عند 3 نقاط أيضاً.