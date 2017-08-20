موعد مباراة فرايبورغ وأينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني 2017 – 2018 م

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يحل فريق أينتراخت فرانكفورت ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق فرايبورغ اليوم الأحد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الألماني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أينتراخت فرانكفورت المواجهة باحثاً عن تحقيق إنتصاره الأول في مشواره في البوندسليغا في الموسم الحالي، ولا شك أن أنصار الفريق يطمحون إلي تكرار السيناريو الذي حدث في الموسم الماضي، حيث تألق فريق أينتراخت فرانكفورت بشكل لافت للغاية على مدار الموسم بأكمله وقدم كرة قدم أكثر من رائعة مما جعله دائماً في مقدمة الترتيب.

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ولعل أبرز إنجاز قد حققه في الموسم الماضي هو ضمانه لمقعد مباشر في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي وذلك إنطلاقاً من دور المجموعات من عمر المسابقة، مما يجعل جماهيره تأمل في أن يكون الموسم الحالي أفضل من سابقه بكثير سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي وذلك بالرغم من صعوبة ذلك الأمر كثيراً.

فعلى الصعيد المحلي يُدرك فريق أينتراخت فرانكفورت أنه لا يوجد أي مجال لمنافسة كلاً من العملاقين فريق بايرن ميونخ وفريق بوروسيا دورتموند، ولكن يبقى أمله الكبير في نهاية المطاف هو أن يتمكن من إحتلال أحد المراكز المؤهلة إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل حتى وإن كان ذلك من بوابة الدور التمهيدي من عمر المسابقة.

أما على الصعيد الأوروبي فمن سوء حظ فريق أينتراخت فرانكفورت أن مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي يتواجد بها أندية عريقة للغاية سيكون لها شأناً كبيراً، ولعل من أبرزها نادي ميلان الإيطالي وهو سيد الأندية الإيطالية على المستوى الأوروبي حيث سبق له وأن حقق 7 ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وإضافة له أيضاً يتواجد نادي أرسنال الإنجليزي والذي فشل في التأهل إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 20 عاماً.

ولعل قيام نادي أينتراخت فرانكفورت بالتعاقد من متوسط الميدان الغاني كيفن برينس بواتينغ في الميركاتو الصيفي الحالي من شأنه أن يُمثل إضافة قوية جداً للفريق في موسمه.