موعد مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ وكولن في الدوري الألماني 2017 – 2018 م

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يستعد فريق بوروسيا مونشنغلادباخ لإستقبال ضيفه فريق كولن اليوم الأحد على أرضية ملعب بوروسيا بارك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الألماني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق بوروسيا مونشنغلادباخ المواجهة باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره وخاصة وأنه سيكون مدعوماً بجماهيره الغفيرة، والتي تأمل بدورها في أن يتألق الفريق بشكل لافت وينجح في إنهاء الموسم محتلاً أحد المقاعد المؤهلة إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك بعدما إعتادت الجماهير أن ترى فريقها يُشارك في أعرق المسابقات الأوروبية، علماً بأن أخر تلك المشاركات كانت في الموسم الماضي.

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ولكن ولسوء حظه تواجد فريق بوروسيا مونشنغلادباخ حينها في مجموعة صعبة للغاية، والتي ضمت أيضاً كلاً من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وفريق برشلونة الإسباني وفريق سيلتك الإسكتلندي، مما جعله يُنهيها في المركز الثالث وبالتالي إنتقل للمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي، ولكنه تم إقصائه في نهاية المطاف من الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة على يد فريق شالكة الألماني.

ولا شك أن أفضل المواسم التي عاشها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في السنوات القليلة الماضية كانت التي يتواجد فيها على رأس الفريق المدرب السويسري لوسيان فافر، والذي تمكن من صناعة فريق قوي للغاية نافس به حتى وقتها على لقب البوندسليغا مع العملاق فريق بايرن ميونخ، ولعل من الأسماء التي تبقت من هذه التشكيلة القوية حتى الآن هو البرازيلي رافاييل والألماني لارس شتيندل، فيما فقد الفريق إثنين من أبرز لاعبيه في الميركاتو الصيفي الحالي وهما المدافع الواعد أندرياس كريستنسن والذي عاد مجدداً إلي ناديه الأصلي تشيلسي الإنجليزي عقب إنتهاء فترة إعارته، وإضافة لذلك صانع الألعاب الواعد يونس داوود والذي إنتقل إلي نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

أما على الجانب الآخر فيأمل فريق كولن في الخروج من المباراة بنقطة التعادل على أقل تقدير، ولا شك أن الفريق سوف يكون متأثراً للغاية من الناحية الهجومية بعدما رحل عنه مهاجمه المتألق وهدافه أنطوني موديست والذي رحل إلي الدوري الصيني.