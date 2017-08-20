موعد مباراة كروتوني وميلان في الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م

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يحل فريق ميلان ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق كروتوني اليوم الأحد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق ميلان المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي الواعد فيتشينزو مونتيلا باحثاً عن تحقيق إنتصاره الأول في الكالتشيو في الموسم الحالي، وخاصة وأن طموحات نادي الروسونيري وجماهيره باتت كبيرة للغاية بعد التعاقدات القوية والعديدة التي أبرمتها إدارة النادي في الميركاتو الصيفي الحالي، مما جعل الهدف بعدما كان مقتصراً فقط في أعين الجماهير على العودة من جديد إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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أصبح الآن هو المنافسة بقوة على لقب الكالتشيو رفقة سيد إيطاليا وحامل اللقب في أخر 6 مواسم فريق يوفنتوس، ولا شك أن الصفقات القوية جداً هي التي دفعت الجماهير للتفاؤل بمستقبل فريقها كثيراً بعدما كان يُعاني في المواسم الماضية من هبوط المستوى وتراجع النتائج والغياب عن المسابقات الأوروبية وأيضاً غياب الألقاب وغياب النجوم والصفقات القوية.

ولكن يبدو أن إدارة نادي ميلان الجديدة الصينية قررت أن تُعيد للفريق أمجاده السابقة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي، وذلك بعدما تعاقدت في الصيف الحالي مع المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي قادماً من نادي يوفنتوس، والمدافع الأرجنتيني ماتيو موساكيو قادماً من نادي فياريال الإسباني، والظهير الأيمن الإيطالي أندريا كونتي قادماً من نادي أتالانتا الإيطالي، والظهير الأيسر السويسري ريكاردو رودريغز قادماً من نادي فولفسبورغ الألماني.

وإضافة لذلك أيضاً متوسط الميدان الإيفواري الواعد فرانك كيسي قادماً من نادي أتالانتا، ومتوسط الميدان الأرجنتيني المخضرم لوكاس بيليا قادماً من نادي لاتسيو الإيطالي، وصانع الألعاب التركي هاكان كالهانوغلو قادماً من نادي باير ليفركوزن الألماني، والمهاجم الإيطالي المخضرم فابيو بوريني قادماً من نادي سندرلاند الإنجليزي، والمهاجم البرتغالي الواعد أندري سيلفا قادماً من نادي بورتو البرتغالي.

وبكل تأكيد سيكون فريق ميلان جاهزاً بشكل كامل على الصعيد البدني بعدما خاض الأدوار التمهيدية من مسابقة الدوري الأوروبي، علماً بأن أخر مباراة له كانت في يوم الخميس الماضي والتي حقق فيها الفوز على حساب ضيفه فريق شكينديا المقدوني بسداسية نظيفة في ذهاب الدور التمهيدي الآخير من عمر المسابقة.