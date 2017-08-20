موعد مباراة إنتر وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م

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يشهد ملعب جوزيبي مياتزا بمدينة ميلانو مساء اليوم الأحد قمة نارية مرتقبة والتي ستجمع بين فريق إنتر وضيفه فريق فيورنتينا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق إنتر المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي الجديد لوتشانو سباليتي باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره من أجل الإنطلاق بشكل مثالي في أولى مبارياته في الكالتشيو في الموسم الحالي، ولعل ما يُعطيه أفضلية ولو بشكل نسبي أيضاً أنه سيخوض المباراة مدعوماً بجماهيره الغفيرة والتي تأمل بدورها في أن لا يُكرر فريقها سيناريو الموسم الماضي الكارثي.

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ويبقى الهدف الرئيسي لفريق إنتر في الموسم الحالي هو إنهاء الكالتشيو في إحدى المقاعد المؤهلة إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل أو على الأقل إلي مسابقة الدوري الأوروبي من أجل دخول الأموال خزائن النادي من جديد وبالتالي قدرته وقتها على إبرام التعاقدات القوية في الصيف المقبل، حتى يمكنه وقتها التفكير جدياً في المنافسة على لقب الكالتشيو رفقة بقية كبار إيطاليا.

ولا شك أنه من المستحيل أن يُنافس فريق إنتر على لقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وذلك لعدم إمتلاكه الإمكانيات البشرية اللازمة على أرض الملعب لتحقيق ذلك، ولكن وفي الوقت ذاته تثق جماهير النادي كثيراً في حنكة وخبرة المدرب المخضرم لوتشانو سباليتي على مساعدة فريق إنتر على العودة من جديد إلي أمجاده، والتي كانت أخرها في عام 2010 م حينما فاز بثلاثية الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا رفقة مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو.

أما على الجانب الآخر فيبدو فريق فيورنتينا ليس في أفضل أحواله مع إنطلاقة الموسم الجديد وذلك لما مر به النادي في فترة العطلة الصيفية، حيث عرضت إدارة النادي الحالية نادي فيورنتينا للبيع، وإضافة لذلك تخلى نادي الفيولا عن إثنين من أبرز عناصره وهما متوسط الميدان الإسباني بورخا فاليرو والذي إنتقل إلي نادي إنتر، والجناح الإيطالي الواعد فيديريكو بيرنارديسكي والذي إنتقل إلي نادي يوفنتوس.