موعد مباراة لاتسيو وسبال في الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م

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يستعد فريق لاتسيو لإستقبال ضيفه الصاعد حديثاً إلي أضواء الكالتشيو فريق سبال في مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق لاتسيو المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي الواعد سيموني إنزاغي وهو في أفضل حالاته المعنوية، وذلك بعدما فاز بلقب كأس السوبر الإيطالي في الأسبوع الماضي على حساب سيد إيطاليا فريق يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة للغاية، مما سوف يُعطيه دون أدنى شك دافعاً معنوياً كبيراً من أجل تحقيق إنتصار عريض أمام جماهيره على حساب ضيفه فريق سبال، وخاصة وأن فارق الإمكانيات بينهما كبيراً للغاية مما يوحي بإمكانية تحقيق فوز كاسح لمصلحة فريق لاتسيو.

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ومن جهتها تأمل أنصار نادي لاتسيو في أن يستمر تألق فريقها مثلما كان الحال في الموسم الماضي، حيث أنهى فريق النسور الكالتشيو في المركز الرابع في الترتيب وإضافة لذلك وصل إلي الدور النهائي من مسابقة كأس إيطاليا ولكنه خسر اللقب حينها على يد فريق يوفنتوس.

وبالرغم من أن بعض الأصوات بين جماهير نادي لاتسيو تُطالب بأن يُنافس فريقها على لقب الكالتشيو في الموسم الحالي رفقة كبار إيطاليا، إلا أن الهدف الرئيسي لفريق النسور مع نهاية الموسم هو ضمان لمقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، سواء كان ذلك من بوابة الدوري الإيطالي أو عن طريق فوزه بلقب الدوري الأوروبي في نهاية الموسم الحالي.

وفي بقية مباريات اليوم الأحد يحل فريق تورينو ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق بولونيا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته أيضاً يستقبل فريق سامبدوريا نظيره الصاعد حديثاً إلي دوري الأضواء فريق بينفينتو على أرضية ملعب لويجي فيراريس، كما يستقبل فريق ساسولو ضيفه فريق جنوى فيما يحل فريق كييفو فيرونا ضيفاً على نظيره فريق أودينيزي.