ملخص مباراة إكسيلسيور وفينورد روتردام في الدوري الهولندي 2017 – 2018 م

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حقق فريق فينورد روتردام فوزاً صعباً على حساب مُضيفه فريق إكسيلسيور بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الهولندي 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول وبالرغم من أنه يخوض المواجهة خارج أرضه إلا أن فريق فينورد روتردام حاول أن يفرض أسلوب لعبه على مُضيفه فريق إكسيلسيور، وعند الدقيقة الثامنة عشر نجح فريق فينورد روتردام في تسجيل هدفه الأول في اللقاء وذلك عبر لاعبه الهولندي الواعد جيان باول.

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ومن بعدها هدأت الأوضاع كثيراً على الرغم من إستمرار سيطرة فريق فينورد روتردام المطلقة، وفي المقابل غاب فريق إكسيلسيور تماماً من الناحية الهجومية وبدا عاجزاً بشكل واضح على تشكيل أي خطورة على مرمى الحارس الأسترالي براد جونز، ليستمر ذلك السيناريو حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء على وقع تقدم فريق فينورد روتردام بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني لم يتغير الوضع كثيراً حيث إستمر الغياب الهجومي لفريق إكسيلسيور بالرغم من مساندة جماهيره له بشكل متواصل، أما فريق فينورد روتردام ورغم إستحواذه على الكرة إلا أنه بدا عليه الرضا من تقدمه بهدف نظيف ولم يضغط على منافسه بالشكل المطلوب من أجل تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة نهائياً وضمان نقاطها كاملة.

ومع مرور الدقائق إستمر تراجع مستوى كلاً من الفريقين بشكل ملحوظ للغاية وإنخفض نسق وإيقاع اللعب كثيراً وكأن المباراة ليست رسمية تماماً في إطار الدوري الهولندي، وخاصة وأن طرف هذه المواجهة فريق فينورد روتردام يُعد حامل لقب الدوري في الموسم الماضي.

وعند الدقيقة الحادية والسبعين جائت أول فرصة حقيقية لفريق إكسيلسيور على مرمى ضيفه، وذلك حينما سدد مدافعه الهولندي ميلان ماسوب كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس براد جونز تصدى لها ببراعة وأنقذ مرماه بنجاح، لتذهب المباراة بعد ذلك إلي نهايتها دون أن تشهد أي جديد من الطرفين، ويحصد بذلك فريق فينورد روتردام النقاط الكاملة وبالتالي يرفع رصيده إلي 6 نقاط متربعاً على عرش صدارة الترتيب.