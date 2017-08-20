ملخص مباراة توتنهام هوتسبير وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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حسم فريق تشيلسي موقعة ديربي لندن بعدما فاز على حساب مُضيفه فريق توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب ويمبلي ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول كاد فريق تشيلسي يُباغت مُضيفه في وقت مبكر للغاية، وذلك حينما سدد مهاجمه ألفارو موراتا كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة الرابعة ولكنها مرت بجانب المرمى بقليل، أما رد فريق توتنهام هوتسبير فلم يتأخر كثيراً فعند الدقيقة العاشرة سدد المهاجم هاري كين كرة من على حدود منطقة الجزاء ولكن الحارس تيبو كورتوا تصدى لها بنجاح.

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وعند الدقيقة الرابعة والعشرين تمكن فريق تشيلسي من إفتتاح التسجيل عبر لاعبه الإسباني ماركوس ألونسو بعدما نفذ ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة لم يتمكن الحارس الفرنسي هوغو لوريس من فعل أي شئ للتصدي لها، وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء كاد هاري كين يُدرك التعادل لفريقه بعدما سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن القائم الأيسر للحارس تيبو كورتوا تصدى للكرة وحرمه من التسجيل.

وفي شوط المباراة الثاني دخل فريق توتنهام هوتسبير ضاغطاً بشكل كبير للغاية على ضيفه من أجل تعديل النتيجة، ولكنه وفي المقابل وجد أمامه فريقاً صلباً للغاية من الناحية الدفاعية وإضافة لذلك أيضاً فإنه وجد عدم التوفيق مرافقاً لكل هجماته على مرمى البلوز.

وعند الدقيقة الثامنة والستين حاول الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية، فأشرك الكوري الجنوبي سون هيونغ مين بدلاً من الإنجليزي إريك داير على أمل أن يتمكن فريقه من ترجمة سيطرته المطلقة بتسجيل الأهداف، وعند الدقيقة الثالثة والسبعين كاد فريق تشيلسي يحسم الأمور بعدما سدد لاعبه البرازيلي ويليان كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء ولكن القائم الأيمن للحارس هوغو لوريس تصدى للكرة.

وعند الدقيقة الثانية والثمانين نجح فريق توتنهام هوتسبير أخيراً في تعديل النتيجة، وذلك بعدما سجل البديل البلجيكي ميتشي باتشواي مهاجم فريق تشيلسي هدفاً بالخطأ في مرماه، وقبل نهاية الديربي بلحظات قليلة فقط وتحديداً عند الدقيقة الثامنة والثمانين عاد فريق تشيلسي ليتقدم في النتيجة من جديد وهذه المرة عبر لاعبه ماركوس ألونسو أيضاً، وبذلك حصد حامل اللقب فريق تشيلسي النقاط الثلاث الأولى له في البريمرليغ.