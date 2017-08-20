ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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حقق فريق برشلونة فوزاً سهلاً على حساب ضيفه فريق ريال بيتيس بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الكامب نو ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول ضغط الفريق الكتالوني بقوة على ضيفه منذ الوهلة الأولى بحثاً عن تسجيل الأهداف، وعند الدقيقة الرابعة عشر كاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يفتتح التسجيل لفريقه بعدما نفذ ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة ولكن كرته علت العارضة بقليل.

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وعند الدقيقة الرابعة والعشرين حاول النجم ليونيل ميسي من جديد وهذه المرة من خلال تسديدة من على حدود منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن للحارس أنطونيو أدان، ولكن إصرار البارسا على التسجيل كان كبيراً للغاية وعند الدقيقة السابعة والثلاثين تحقق له ما أراد بعدما سجل لاعب ريال بيتيس ألين توسكا هدفاً بالخطأ في مرماه، وبعدها بدقيقتين فقط إستغل البارسا الإرتباك في دفاعات الضيوف ليُسجل هدفه الثاني وهذه المرة عبر سيرجي روبيرتو.

وفي شوط المباراة الثاني بحث فريق برشلونة عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره وإعادة البسمة لهم من جديد، ولكن ومع مرور الدقائق إنخفض إيقاع اللعب كثيراً من الطرفين وخاصة من الفريق الكتالوني والذي بدا مطمئناً على النتيجة، حيث لم يظهر خلال الفترة الثانية من عمر اللقاء تماماً من الناحية الهجومية سوى نجمه ليونيل ميسي الذي كانت له أكثر من محاولة فاشلة.

ولعل من أبرز تلك المحاولات كانت تسديدته القوية للغاية من على حدود منطقة الجزاء عند الدقيقة الحادية والثمانين، ولكن القائم الأيمن للحارس أنطونيو أدان قام بواجبه وتصدى للكرة حارماً الفريق الكتالوني من تسجيل الهدف الثالث، لتمر الدقائق المتبقية من عمر المباراة بعدها دون أن تشهد أي جديد حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية اللقاء على وقع فوز فريق برشلونة بهدفين مقابل لا شئ، ليحصد بذلك الفريق الكتالوني النقاط الثلاث الأولى له في الليغا في الموسم الحالي.