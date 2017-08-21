ملخص مباراة ديبورتيفو لاكورونيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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إستهل فريق ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الإسباني بالفوز خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق ديبورتيفو لاكورونيا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب رياثور ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول بدا صاحب الأرض فريق ديبورتيفو لاكورونيا عازماً على تحقيق الفوز أمام بطل إسبانيا وأوروبا وذلك من خلال ضغطه عليه بشكل قوي للغاية، ولكن الفريق الملكي لم يتأثر على الإطلاق بذلك الضغط من جانب فريق الديبور، وليس ذلك فحسب بل تمكن أيضاً من تسجيل هدفه الأول في اللقاء وذلك عبر جناحه الويلزي غاريث بيل عند الدقيقة العشرين.

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ولم يكتفِ الفريق الملكي بذلك وبحث عن إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وعند الدقيقة السابعة والعشرين تحقق له ما أراد حينما سجل له البرازيلي كارلوس كاسيميرو ثاني الأهداف وسط دفاع تائه تماماً من جانب فريق الديبور، ليذهب الشوط بعدها إلي نهايته دون أن يشهد أي جديد من الطرفين وعلى وقع تقدم الميرنغي بهدفين مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني إستمر بحث فريق ريال مدريد عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره، وعند الدقيقة الثانية والستين أضاف الميرنغي ثالث أهدافه وهذه المرة عبر لاعبه الألماني توني كروس، وبعدها بأربعة دقائق أجرى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرنغي أولى تبديلاته بإشراكه للواعد ماركو أسينسيو بدلاً من إيسكو.

وفي الدقائق المتبقية من عمر اللقاء هدأت الأوضاع كثيراً وخاصة من جانب الفريق الملكي الذي بدا مطمئناً بنسبة مؤكدة على نتيجة المباراة، ليستمر ذلك السيناريو حتى جائت الدقيقة التاسعة والثمانين وحينها سنحت الفرصة لفريق الديبور من أجل تقليص الفارق بعدما تحصل على ركلة جزاء نفذها مهاجمه فلورين أندوني ولكنه أضاعها في نهاية المطاف، لتنتهي المباراة بعد ذلك على وقع فوز أول لحامل اللقب فريق ريال مدريد والطامح بدوره للحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي والتتويج به للمرة ال 34 في تاريخه.