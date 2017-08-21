موعد مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي في دوري أبطال أسيا 2017 م

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يصطدم فريق العين الإماراتي بضيفه فريق الهلال السعودي في قمة عربية نارية من العيار الثقيل اليوم الأثنين على أرضية معلب هزاع بن زايد بدولة الإمارات، وذلك في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أسيا 2017 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 18:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و17:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق العين المواجهة باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره وخاصة وأنه سيكون مدعوماً بجماهيره الغفيرة، وليس ذلك فحسب بل سيكون مدعوماً بأفضل لاعب في أسيا وهو الإماراتي عمر عبد الرحمن، والذي كاد بدوره أن يقود فريق العين في نسخة العام للتتويج باللقب الأعرق في القارة الأسيوية ولكن فريق العين خسر اللقب حينها لصالح فريق جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي، ليبدأ فريق العين مشواره من جديد في نسخة العام الحالي وقد نجح حتى الآن في الوصول إلي الدور ربع النهائي.

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ولكن المشكلة التي سيجدها فريق العين هو أنه سوف يصطدم ببطل دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين في الموسم الماضي فريق الهلال، والذي سيدخل المواجهة بدوره تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز عازماً على الخروج بنتيجة إيجابية من الإمارات قبيل موقعة الإياب في العاصمة السعودية الرياض على أرضية ملعب الملك فهد الدولي في سبتمبر المقبل.

وبالرغم من أن فريق الهلال سيلعب أمام مُضيفه فريق العين إلا أنه من المتوقع أن يكون الحضور الجماهيري من جانب فريق الهلال كبيراً للغاية، وذلك نظراً لإقتراب المسافة بين البلدين من جهة ومن جهة أخرى لآن فريق الهلال يعيش واحدة أفضل فتراته الرياضية مع المدرب رامون دياز.

وبالرغم من أن فريق الهلال قد حقق فوزين على التوالي في إنطلاقة دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين في الموسم الحالي، إلا أن الأمر الذي يُقلق جماهيره كثيراً هو الأداء الدفاعي الباهت للفريق وذلك لتلقيه أربعة أهداف في لقائين فقط، حيث كان قد فاز في الأول على حساب فريق الفيحاء بهدفين مقابل هدف واحد، فيما فاز في الثاني على حساب فريق التعاون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.