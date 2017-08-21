موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يستعد فريق مانشستر سيتي لإستقبال ضيفه العنيد فريق إيفرتون اليوم الأثنين في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق مانشستر سيتي المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا باحثاً عن تحقيق إنتصاره الثاني على التوالي في مشواره في البريمرليغ في الموسم الحالي، وخاصة وأنه سيخوض المباراة على أرضه وأمام أنصاره الغفيرة مما يُعطيه أفضلية وإن كانت نسبية، ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك الجميع جيداً أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق أمام فريق عنيد مثل فريق إيفرتون.

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ولا شك أن طموحات أنصار نادي مانشستر سيتي في الموسم الحالي كبيرة للغاية، وخاصة مع التعاقدات القوية والبارزة التي أبرمها النادي في الصيف الحالي وتحديداً على مستوى خط دفاعه، مما يجعله مرشحاً بارزاً للظفر بلقب البريمرليغ على الرغم من قوة جميع المنافسين في الموسم الحالي بالتحديد.

أما على الجانب الآخر فيبدو حال فريق إيفرتون مع إنطلاقة الموسم الحالي مثالي للغاية، وخاصة أيضاً في ظل التعاقدات القوية التي أبرمها النادي على غير عادته في الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن طموحات فريق إيفرتون تختلف تماماً وبكل تأكيد عن طموحات فريق مانشستر سيتي، حيث يبقى الهدف الرئيسي لفريق التوفيز في الموسم الحالي هو حجز مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، سواء كان ذلك عن طريق إنهاء البريمرليغ ضمن الأربعة الكبار أو عن طريق الفوز بلقب الدوري الأوروبي مع نهاية الموسم الحالي.

وكان فريق مانشستر سيتي قد بدأ مشواره في البريمرليغ بالفوز خارج أرضه على حساب الصاعد حديثاً إلي دوري الأضواء فريق برايتون بهدفين مقابل لا شئ، فيما كان فريق إيفرتون قد حقق الفوز على حساب ضيفه فريق ستوك سيتي بهدف وحيد مقابل لا شئ، ولكن على الصعيد البدني يبدو فريق إيفرتون في حالة أفضل نظراً لكونه خاض 3 مباريات أخرى رسمية في إطار الأدوار التمهيدية من مسابقة الدوري الأوروبي.