موعد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأثنين 21-8-2017

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يشهد اليوم الأثنين ختام فعاليات الجولة الأولى من عمر الدوري الإسباني 2017 – 2018 م، حيث تُقام اليوم مباراتان في المساء على أن تنطلق الجولة الثانية مع مطلع الأسبوع المقبل وتحديداً إنطلاقاً من يوم الجمعة المقبل.

وفي أولى مباريات اليوم يحل فريق فياريال ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره العائد من جديد إلي أحضان الليغا الإسبانية فريق ليفانتي في أحد ديربيات مدينة فالنسيا، وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وسيدخل فريق فياريال المواجهة باحثاً عن تحقيق فوزه الأول في الليغا في الموسم الحالي من أجل جعل البداية مثالية له والتي من شأنها ستؤثر على بقية مشواره في الدوري.

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ويُعد الهدف الرئيسي لفريق الغواصات الصفراء في الموسم الحالي هو المنافسة بقوة على أحد المقاعد المؤهلة إلي المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل، وتحديداً لمسابقة دوري أبطال أوروبا نظراً لكونه يُشارك في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، ولكن ومن أجل تحقيق ذلك الهدف يجد فريق فياريال متاحاً أمامه طريقين إما عن طريق إنهاء الليغا ضمن الأربعة الكبار، أو عن الطريق الذي ربما قد تفضله جماهير النادي وهو الفوز بلقب الدوري الأوروبي مع نهاية الموسم الحالي، مما سيجعله يضرب عصفورين بحجر واحد حيث سيتأهل إلي دوري الأبطال ومعه يُحقق لقب أوروبي سيكون الأول في تاريخ النادي.

ولكن فريق فياريال يُدرك جيداً أن ذلك الأمر سوف يكون في غاية الصعوبة، وخاصة في ظل تواجد أندية عريقة في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، ولعل من أبرزها المرشح الأول لحصد اللقب في الموسم الحالي فريق ميلان الإيطالي وإضافة له أيضاً هناك فريق أرسنال الإنجليزي.

وفي المباراة الآخيرة عن الجولة الأولى من عمر الليغا يستقبل فري ملقا ضيفه فريق إيبار على أرضية ملعب لاروساليدا في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، ولعل ما سيُزيد من إثارة هذه المواجهة هو المستوى الرائع الذي قدمه كلاً منهما في الموسم الماضي.