موعد مباراة بيرسبوليس الإيراني وأهلي جدة السعودي في دوري أبطال أسيا 2017 م

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يستعد فريق أهلي جدة السعودي لملاقاة مُضيفه فريق بيرسبوليس الإيراني يوم غداً الثلاثاء وذلك في العاصمة العمانية مسقط لإعتبارات دولية، وذلك ضمن مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أسيا 2017 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أهلي جدة المواجهة تحت قيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف باحثاً عن تحقيق إيجابية والتي من شأنها أن تُساعده كثيراً في موقعة الإياب في العاصمة العمانية مسقط أيضاً في شهر سبتمبر المقبل، ودون أدنى شك فإن طموحات جماهير النادي الأهلي كبيرة للغاية فلا يقتصر الأمر فقط على مجرد تخطي عقبة الدور ربع النهائي، وإنما يصل إلي الحلم بالتتويج باللقب الأسيوي وخاصة بعدما عانى الفريق كثيراً في الموسم الماضي على الصعيد المحلي.

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حيث قدم فريق أهلي جدة في الموسم الماضي مستوى سئ للغاية في جميع المسابقات المحلية وتحديداً في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، مما جعله حتى يتنازل عن المقعد المؤهل إلي مسابقة دوري أبطال أسيا في نسخة العام المقبل، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلي إقالة مدربه السابق حينها السويسري كريستيان غروس والذي كان قد فاز معه باللقب في الموسم قبل الماضي.

وكان فريق أهلي جدة قد أجرى مرانه الآخير يوم أمس الأحد في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي قبل أن يُغادر بعدها مباشرة إلي العاصمة العمانية مسقط، وعلى صعيد الفريق واصل كلاً من الثلاثي مهند العسيري ومنصور الحربي وعلي عواجي برنامجهم العلاجي، فيما بات القائد تيسير الجاسم قريباً من المشاركة في المباراة رفقة فريقه بنسبة صغيرة، ولكن من المتوقع أن لا يقوم المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف بالمجازفة به خوفاً من تجدد إصابته.