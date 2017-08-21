موعد مباراة شانغهاي الصيني وغوانغجو إيفرغراند الصيني في دوري أبطال أسيا 2017 م

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تشهد أرضية ملعب شانغهاي بدولة الصين يوم غداً الثلاثاء موقعة نارية صينية من العيار الثقيل في إطار أسيوي والتي ستجمع بين فريق شانغهاي الصيني وضيفه فريق غوانغجو إيفرغراند الصيني، وذلك ضمن مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أسيا 2017 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق شانغهاي المواجهة تحت قيادة مدربه البرتغالي أندري فيلاش بواش باحثاً عن تحقيق فوز مريح على حساب ضيفه، وذلك من أجل الإطمئنان على نتيجة المباراة قبيل موقعة الإياب في شهر سبتمبر المقبل، ولكن وبكل تأكيد يُدرك المدرب البرتغالي أندري فيلاش بواش جيداً أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق أمام العملاق فريق غوانغجو إيفرغراند بطل الدوري الصيني في الموسم الماضي ومتصدر ترتيب الدوري في الموسم الحالي.

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أما على الجانب الآخر فيدخل فريق غوانغجو إيفرغراند المواجهة تحت قيادة مدربه البرازيلي المخضرم لويس فيليبي سكولاري عازماً على العودة بنتيجة إيجابية من أرض منافسه، ولا شك أن المباراة ستكون ثأرية له أيضاً وخاصة بعدما أقصاه فريق شانغهاي من مسابقة كأس الصين في الموسم الحالي من الدور نصف النهائي، وذلك بعدما فاز عليه في يوم الأربعاء الماضي بهدفين مقابل هدف واحد على أرضية الملعب ذاته الذي سيُقام عليه لقاء يوم غداً الثلاثاء.

وبكل تأكيد سيكون إعتماد كلاً من المدربين على نجومهم العالميين من أجل حسم المباراة سواء في موقعة الذهاب أو في موقعة الإياب، فمن جهته يُعول المدرب أندري فيلاش بواش على كلاً من الثلاثي المدافع البرتغالي المخضرم ريكاردو كارفاليو وصانع الألعاب البرازيلي أوسكار والجناح البرازيلي هالك، أما على الجانب الآخر فسوف يعتمد المدرب لويس فيليبي سكولاري على كلاً من الثنائي البرازيلي آلان وريكاردو غولارت، علماً بأنه قد خسر في الأسبوع الماضي واحداً من أفضل عناصره في الفريق في السنوات القليلة الماضية، وهو متوسط الميدان البرازيلي باولينيو والذي إنتقل بدوره إلي نادي برشلونة الإسباني مما سيؤثر كثيراً على فريق غوانغجو إيفرغراند نظراً للدور الكبير الذي كان يقوم به باولينيو رفقة الفريق.