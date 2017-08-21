موعد مباراة نيس ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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يحل فريق نابولي الإيطالي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق نيس الفرنسي يوم غداً الثلاثاء على أرضية ملعب أليانز ريفييرا بجنوب فرنسا، وذلك ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق نيس المواجهة تحت قيادة مدربه السويسري لوسيان فافر عازماً على تدارك تأخره في موقعة الذهاب وقلب الطاولة على ضيفه من أجل إنتزاع بطاقة التأهل إلي دور المجموعات من عمر المسابقة، ولعل ما يُصعب عليه الأمور نسبياً أن فريق نابولي كان قد حقق الفوز ذهاباً بهدفين مقابل لا شئ مما جعله قريباً للغاية من التأهل، علماً بأن فريق نيس يحتاج إلي تسجيل ثلاثة أهداف دون أن تستقبل شباكه أي هدف من أجل التأهل أو ربما تسجيل هدفين فقط والذهاب بالمباراة إلي الأوقات الإضافية أو حتى لركلات الترجيح.

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ولا شك أن فريق نيس سوف يكون مدعوماً بجماهيره الغفيرة والتي تطمح بدورها في تأهل فريقها لأول مرة في تاريخه إلي دوري الأبطال، وليس ذلك فحسب بل سيكون فريق نيس مدعوماً أيضاً بعودة كلاً من الثنائي المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي وصانع الألعاب الهولندي المخضرم ويسلي شنايدر مع إحتمالية مشاركة كلاهما بنسبة كبيرة في المباراة، ولكن وفي الوقت ذاته سيكون محروماً من الثنائي كوزيلو والمهاجم الفرنسي الواعد آلاساني بليا بعدما تم طردهما في موقعة الذهاب.

أما على الجانب الآخر فيبدو فريق نابولي تحت قيادة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري في أفضل حالاته ويبدو أيضاً قريباً للغاية من التأهل إلي دور المجموعات، ولعل أبرز دليل على ذلك هو نتائجه الرائعة مع إنطلاقة الموسم الحالي فبالإضافة لفوز على فريق نيس ذهاباً، بدأ فريق نابولي مشواره في الدوري الإيطالي بالفوز أيضاً والذي جاء على حساب مُضيفه فريق هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبالرغم من أن فريق نابولي لم يكن نشيطاً على الإطلاق في الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أن الفريق يبدو قوياً للغاية وخاصة في ظل حفاظه على جميع ركائزه الأساسية دون التفريط في أي لاعب من الفريق.