موعد مباراة إشبيلية وإسطنبول باشاكشهير في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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يستعد فريق إشبيلية الإسباني لإستقبال ضيفه فريق إسطنبول باشاكشهير التركي يوم غداً الثلاثاء على أرضية ملعب رامون سانشيز بيثخوان، وذلك ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق إشبيلية المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني إدواردو بيريزو باحثاً عن تكرار فوزه على ضيفه التركي، وذلك من أجل ضمان تأهله إلي دور المجموعات من عمر المسابقة وخاصة بعدما فاز في موقعة الذهاب في تركيا بهدفين مقابل هدف واحد، مما جعل حظوظ فريق إشبيلية في التأهل كبيرة للغاية وخاصة وأنه سيخوض موقعة الإياب أمام جماهيره الغفيرة والتي يُعرف عنها دائماً الحماسة في التشجيع والتأثير على الفريق الضيف.

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ولكن وعلى الرغم من ذلك التألق الأوروبي إلا أن بداية فريق إشبيلية على صعيد الدوري الإسباني كانت متعثرة وعكس ما كانت تأمله جماهيره، حيث تعادل الفريق الأندلسي على أرضه أمام ضيفه فريق إسبانيول بهدف لمثله وربما الأمر الوحيد الذي يشفع له أنه قدم مستوى طيب في هذه المباراة مما جعل جماهيره ليست غاضبة، ولا شك أيضاً أن التغييرات الكثيرة التي أجراها المدرب إدواردو بيريزو على فريقه في تلك المباراة قد أثرت على النتيجة في نهاية المطاف.

ولكن يبقى الهدف الرئيسي للفريق الأندلسي هو ضمان مقعده في دوري الأبطال في الموسم الحالي، وذلك حتى يكون موسمه مثالياً علماً بأن ذلك التأهل سوف يضخ الأموال الطائلة في خزينة النادي وبالتالي سوف تُتاح له الفرصة من أجل إبرام المزيد من التعاقدات قبل غلق باب سوق الإنتقالات الصيفية مع نهاية شهر أغسطس الحالي.

وبالرغم من أن فريق إشبيلية قد رحل عنه في الصيف الحالي العديد من العناصر البارزة، إلا أن الفريق الأندلسي قد حافظ على مستواه الثابت وخاصة بعدما تعاقد أيضاً مع أسماء بارزة مثل الجناح الإسباني نوليتو، وذلك بالإضافة إلي العائدين من جديد إلي أحضان النادي الجناح الإسباني خيسوس نافاس ومتوسط الميدان الأرجنتيني إيفر بانيغا.