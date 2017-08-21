موعد مباريات دوري أبطال أوروبا يوم غداً الثلاثاء 22-8-2017

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يشهد يوم غداً الثلاثاء إنطلاقة فعاليات إياب الدور التمهيدي الآخير من عمر مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، وذلك بعدما كانت مباريات الذهاب عن الدور ذاته قد تم إقامتها جميعاً في الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تُقام قرعة دور المجموعات من عمر المسابقة في يوم الخميس المقبل في مقر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المباريات التي ستُقام يوم غداً الثلاثاء، حيث يحل فريق سيلتك الإسكتلندي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره أستانا من كازاخستان في مباراة شكلية تماماً إلا في حالة حدوث معجزة تاريخية، وذلك لآن فريق سيلتك كان قد إكتسح فريق أستانا في موقعة الذهاب في الأسبوع الماضي بخمسة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب سيلتك بارك.

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مما جعل فريق سيلتك ضامناً بشكل مؤكد لبطاقة العبور إلي دور المجموعات من عمر المسابقة، ولكن وبكل تأكيد يُدرك مدربه برندان رودجرز جيداً أن عالم كرة القدم لا يخلو من المفاجأت ويجب على فريقه أن يخوض موقعة الإياب بشكل جدي دون التهاون مع فريق أستانا، وخاصة وأن فريق أستانا سوف يسعى لرد إعتباره من هذه الخسارة المُذلة وإضافة لذلك سيكون مدعوماً أيضاً بجماهيره الغفيرة، مما يحتم على فريق سيلتك دخول المباراة بقوة وباحثاً لم لا عن تكرار فوزه من جديد.

وكان فريق سيلتك قد حقق رقماً قياسياً في مطلع الأسبوع الحالي رفقة مدربه برندان رودجرز على صعيد الدوري الإسكتلندي، حيث لم يلتق الفريق أي هزيمة في 52 مباراة على التوالي منذ أن تولى برندان رودجرز تدريب الفريق في مطلع الموسم الماضي، وهو ما يجعل جماهير نادي سيلتك تتفائل كثيراً بمستقبل فريقها في الموسم الحالي وخاصة على الصعيد الأوروبي.

وفي مباراة أخرى عن الدور ذاته يحل فريق أولمبياكوس اليوناني ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق رييكا الكرواتي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد إنتهت على وقع فوز فريق أولمبياكوس بهدفين مقابل هدف واحد مما يجعل جميع الإحتمالات واردة.