جدول مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يشهد مطلع الأسبوع المقبل إنطلاقة فعاليات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، والتي سوف تُقام على مدار يومي السبت والأحد واللذان سيوافقان كلاً من السادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر أغسطس الحالي، وفي هذا التقرير نستعرض لكم جميع مباريات الجولة الثالثة.

والبداية ستكون مع يوم السبت حينما يحل فريق مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق بورنموث، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

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وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة سوف تُقام 4 مباريات، حيث يستقبل فريق كريستال بالاس نظيره فريق سوانزي سيتي، ويحل فريق ساوثهامبتون ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره الصاعد حديثاً إلي البريمرليغ والمتألق بعد مرور جولتين فريق هادرسفيلد تاون، فيما يستقبل فريق نيوكاسل يونايتد ضيفه فريق وست هام يونايتد على أرضية ملعب سانت جيمس بارك في مباراة منتظرة بين فريقين لم يتمكن أي منهما من تحقيق الإنتصار حتى الآن في البريمرليغ.

كما يستقبل فريق واتفورد نظيره الصاعد حديثاً إلي أضواء البريمرليغ فريق برايتون على أرضية ملعب فيكاردج رود، وفي أخر مباريات اليوم يستقبل متصدر الترتيب والمرشح الأقوى للفوز بالقب فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق ليستر سيتي على أرضية مسرح الأحلام ملعب أولد ترافورد، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي يوم الأحد يستقبل حامل لقب البريمرليغ فريق تشيلسي نظيره فريق إيفرتون على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته يستقبل المتألق فريق وست بروميتش ألبيون نظيره فريق ستوك سيتي في موقعة مرتقبة بين الطرفين.

وفي قمة مباريات الجولة الثالثة يستقبل فريق ليفربول ضيفه فريق أرسنال على أرضية ملعب أنفيلد رود، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته يستقبل فريق توتنهام هوتسبير نظيره فريق بيرنلي على أرضية ملعب ويمبلي.