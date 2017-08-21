جدول مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م

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يشهد مطلع الأسبوع المقبل إنطلاقة فعاليات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار يومي السبت والأحد واللذان سيوافقان كلاً من السادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر أغسطس الحالي، وفي هذا التقرير نستعرض لكم جميع مباريات الجولة الثالثة.

والبداية سوف تكون مع يوم السبت حيث يحل فريق بولونيا ضيفاً ثقيلاً على نظيره الصاعد حديثاً إلي أضواء الكالتشيو فريق بينفينتو، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته يحل حامل اللقب في أخر 6 مواسم سيد إيطاليا فريق يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق جنوى في موقعة مرتقبة ومعقدة بين الطرفين على أرضية ملعب لويجي فيراريس.

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وفي أخر مباريات اليوم سيشهد ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما قمة نارية من العيار الثقيل والتي ستجمع بين فريق روما وضيفه فريق إنتر، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، ولا شك أن جماهير نادي روما سوف تنتظر بفارغ الصبر إستقبال مدربها السابق ومدرب فريق إنتر الحالي الإيطالي المخضرم لوتشانو سباليتي.

وفي يوم الأحد يستقبل فريق تورينو نظيره فريق ساسولو على أرضية الملعب الأولمبي بمدينة تورينو، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

أما بقية مباريات اليوم فسوف تُقام جميعها في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يحل فريق لاتسيو ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق كييفو فيرونا على أرضية ملعب مارك أنطونيو بينتيغودي، ويستقبل فريق كروتوني نظيره العائد من جديد إلي أضواء الكالتشيو فريق هيلاس فيرونا، فيما يستقبل فريق فيورنتينا نظيره فريق سامبدوريا على أرضية ملعب أرتيميو فرانكي.

وفي مباراة منتظرة من جانب الحضور الجماهيري يستقبل فريق ميلان نظيره فريق كالياري على أرضية ملعب سان سيرو، كما يستقبل فريق نابولي نظيره فريق أتالانتا في موقعة مرتقبة على أرضية ملعب سان باولو، بينما يستقبل مفاجأة الجولة الأولى والصاعد حديثاً إلي الكالتشيو فريق سبال نظيره فريق أودينيزي.