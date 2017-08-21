جدول مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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يشهد مطلع الأسبوع المقبل إنطلاقة فعاليات الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار ثلاثة أيام والتي ستكون موافقة لكلاً من الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر أغسطس الحالي، وفي هذا التقرير نستعرض لكم جميع مباريات الجولة.

والبداية ستكون في يوم الجمعة حيث يستقبل فريق ريال سوسيداد نظيره فريق فياريال في مباراة مرتقبة على أرضية ملعب أنويتا، وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي اليوم ذاته يستقبل فريق ريال بيتيس نظيره فريق سيلتا فيغو، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي يوم السبت يحل فريق برشلونة ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس، وذلك في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، كما يستقبل فريق ليفانتي نظيره فريق ديبورتيفو لاكورونيا، وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي التوقيت ذاته يستقبل فريق جيرونا نظيره فريق ملقا على أرضية ملعب مونتيليفي، وفي أخر مباريات اليوم يحل فريق أتليتكو مدريد ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق لاس بالماس، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي يوم الأحد يستقبل فريق إسبانيول نظيره فريق ليغانيس، وذلك في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته يحل فريق أتليتك بيلباو ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق إيبار.

كما يحل فريق إشبيلية ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق خيتافي في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي أخر مباريات الجولة يصطدم حامل اللقب فريق ريال مدريد بضيفه فريق فالنسيا في قمة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.