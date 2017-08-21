ملخص مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي في دوري أبطال أسيا 2017 م

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حسم التعادل السلبي دون أهداف القمة العربية بين كلاً من فريق العين الإماراتي وضيفه فريق الهلال السعودي، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أسيا 2017 م.

وفي شوط المباراة الأول بدت الرغبة في الفوز واضحة بصورة جلية على كلاً من الفريقين منذ اللحظات الأولى، وعند الدقيقة الثانية عشر تمكن فريق الهلال من مباغتة مُضيفه وسجل أولى أهداف اللقاء وذلك عبر السوري عمر خريبين، ولكن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل وأعاد الأمور إلي نقطة الإنطلاق من جديد.

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أما رد فريق العين فقد جاء عند الدقيقة الخامسة والعشرين حينما أحرز لاعبه دوغلاس الهدف الأول لصالحه ولكن الحكم ألغى الهدف أيضاً بداعي التسلل، وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء إستمر إيقاع اللعب السريع من جانب الفريقين ولكن دون أن يتمكن أي منهما من تسجيل الأهداف، ليستمر ذلك السيناريو حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية الشوط على وقع التعادل السلبي دون أهداف بين الطرفين.

وفي شوط المباراة الثاني إستمرت الصراعات البدنية القوية بين الفريقين على الرغم من أن كلاهما في إنطلاقة الموسم الجديد، وعند الدقيقة الحادية والستين كاد فريق العين يُسجل أولى أهدافه بعدما نفذ قائده عمر عبد الرحمن ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة، ولكن الحارس عبد الله المعيوف تصدى لها بمساعدة العارضة وحافظ على نظافة شباكه.

وعند الدقيقة السابعة والستين تلقى فريق العين ضربة موجعة للغاية بعدما طرد الحكم مدافعه مهند سالم نتيجة حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ليُكمل فريق العين المباراة بعشرة لاعبين فقط مما جعل مهمة فريقه في غاية الصعوبة فيما تبقى من دقائق في عمر اللقاء.

ومن بعدها بسط فريق الهلال سيطرته الكاملة على الكرة وفي مقابل ذلك تراجع فريق العين إلي مناطقه الدفاعية من أجل تأمين مرماه، ولكن ذلك الوضع إستمر دون أي تغيير على الإطلاق حتى إنتهت المباراة وبذلك تبقى جميع الإحتمالات واردة في موقعة الإياب في العاصمة السعودية الرياض في شهر سبتمبر المقبل.