جدول مباريات الجولة الثانية من الدوري الألماني 2017 – 2018 م

Advertisements

يشهد مطلع الأسبوع المقبل إنطلاقة فعاليات الجولة الثانية من الدوري الألماني 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي الجمعة والسبت والأحد والتي ستكون موافقة لكلاً من الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر أغسطس الحالي، وفي هذا التقرير نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

والبداية ستكون في يوم الجمعة حيث يحل فريق هامبورغ ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق كولن، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وفي يوم السبت وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة تُقام 5 مباريات، حيث يحل حامل اللقب في أخر 5 مواسم فريق بايرن ميونخ ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق فيردر بريمن، ويستقبل فريق أينتراخت فرانكفورت نظيره فريق فولفسبورغ.

كما يستقبل فريق باير ليفركوزن نظيره فريق هوفنهايم في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب باي أرينا، فيما يحل فريق بوروسيا مونشنغلادباخ ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق أوغسبورغ، بينما يستقبل العائد من جديد إلي أحضان البوندسليغا فريق شتوتغارت نظيره فريق ماينز.

وفي أخر مباريات اليوم يصطدم فريق بوروسيا دورتموند بضيفه فريق هيرتا برلين على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي يوم الأحد يستقبل فريق لايبزيغ نظيره فريق فرايبورغ، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، وفي أخر مباريات الجولة يحل فريق شالكة ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره العائد من جديد إلي أحضان البوندسليغا فريق هانوفر، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

علماً بأن البوندسليغا مثله مثل بقية الدوريات الأوروبية الآخرى والعالمية سوف يتوقف في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، وذلك بسبب فترة التوقف الدولي والتي ستشهد بدورها إستئناف تصفيات كأس العالم في روسيا 2018 م على مستوى جميع القارات.