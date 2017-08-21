ملخص مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله الموقعة التكتيكية بين فريق مانشستر سيتي وضيفه فريق إيفرتون، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول ضغط صاحب الأرض فريق مانشستر سيتي بقوة على ضيفه منذ اللحظات الأولى بحثاً عن تسجيل الأهداف، وفي مقابل ذلك تراجع فريق إيفرتون بكامل عناصره إلي مناطقه الدفاعية وإعتمد بشكل رئيسي على الهجمات المرتدة.

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ومع مرور الدقائق زاد فريق مانشستر سيتي من ضغطه على منافسه، وعند الدقيقة الرابعة والثلاثين كاد فريق مانشستر سيتي يفتتح التسجيل بعدما سدد لاعبه الإسباني دافيد سيلفا كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن القائم الأيمن للحارس جوردان بيكفورد تصدى للكرة وحرم أصحاب الأرض من التسجيل.

ولكن عقاب فريق إيفرتون أتى سريعاً للغاية فبعدها بدقيقة واحدة فقط تمكن فريق التوفيز من تسجيل هدفه الأول في المباراة وذلك عبر مهاجمه الإنجليزي المخضرم واين روني وسط حالة من الصدمة من جانب جماهير السيتي، وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً عند الدقيقة الخامسة والأربعين تلقى فريق مانشستر سيتي ضربة موجعة للغاية بعدما قام الحكم بطرد مدافعه كايل والكر نتيجة حصوله على البطاقة الصفراء الثانية ليُكمل فريقه المواجهة بعشرة لاعبين فقط.

وفي شوط المباراة الثاني ومن أجل تدارك تأخره في النتيجة قرر الإسباني بيب جوارديولا إشراك لاعبه الإنجليزي رحيم ستيرلينغ بدلاً من البرازيلي غابرييل جيسوس منذ البداية، وعند الدقيقة الحادية والستين قرر الهولندي رونالد كومان مدرب فريق إيفرتون تعقيد الأمور على فريق مانشستر سيتي، وذلك بعدما أشرك كلاً من الثنائي متوسط الميدان الهولندي دافي كلاسين وصانع الألعاب الأيسلندي غيلفي سيغوردسون.

ومع مرور الدقائق زاد فريق مانشستر سيتي من ضغطه على أمل تعديل النتيجة على أقل تقدير ولكن كل محاولاته كانت فاشلة في نهاية المطاف، حتى جائت الدقيقة الثانية والثمانين وحينها نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق مبتغاه وأدرك التعادل وذلك عبر البديل رحيم ستيرلينغ وسط فرحة عارمة من أنصار السيتي.

وعند الدقيقة التاسعة والثمانين إشتعلت المباراة أكثر بعدما قام الحكم بطرد الفرنسي مورجان شنايدرلين عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ولكن ذلك لم يؤثر في النهاية على نتيجة المباراة وبذلك يحصد كل فريق نقطة واحدة فقط ليُصبح في رصيد كلاً منهما 4 نقاط.