جدول مباريات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يشهد مطلع الأسبوع المقبل إنطلاقة فعاليات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي الجمعة والسبت والأحد والتي ستكون موافقة لكلاً من الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر أغسطس الحالي، وفي هذا التقرير نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

والبداية ستكون في يوم الجمعة حيث يصطدم فريق باريس سان جيرمان بضيفه فريق سانت إيتيان على أرضية ملعب حديقة الأمراء في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي يوم السبت يحل فريق أولمبيك ليون ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق نانت في موقعة أخرى مرتقبة، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة تُقام 5 مباريات.

حيث يحل فريق نيس ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق أميان، ويستقبل فريق بوردو نظيره فريق تروا، كما يستقبل فريق كُان نظيره فريق ميتز، فيما يستقبل فريق ديجون نظيره فريق مونبلييه، بينما يستقبل فريق تولوز نظيره فريق رين.

وفي يوم الأحد يستقبل فريق غانغون نظيره العائد من جديد إلي دوري الأضواء فريق ستراسبورغ، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، كما يحل فريق ليل ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق أنجيه، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي أخر مباريات الجولة الثالثة وأبرزها يصطدم حامل اللقب فريق موناكو بضيفه فريق أولمبيك مارسيليا في قمة نارية من العيار الثقيل على أرضية ملعب لويس الثاني، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

علماً بأن الصراع يبدو ملتهباً بين كبار فرنسا منذ بداية الموسم الحالي على لقب الدوري الفرنسي، فبعد مرور 3 جولات حتى الآن يتصدر ترتيب الدوري كلاً من الثلاثي فريق باريس سان جيرمان وفريق موناكو وفريق سانت إيتيان برصيد 9 نقاط لكل منهم.