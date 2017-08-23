موعد مباراة ليفربول وهوفنهايم في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لإستقبال ضيفه العنيد فريق هوفنهايم الألماني اليوم الأربعاء على أرضية ملعب أنفيلد رود، وذلك في إطار إياب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق ليفربول المواجهة تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب باحثاً عن تكرار فوزه من جديد على ضيفه فريق هوفنهايم أو الخروج من أمامه بالتعادل على أقل تقدير، وذلك من أجل ضمان مقعده في دور المجموعات من عمر المسابقة علماً بأن فريق ليفربول كان قد فاز ذهاباً في ألمانيا في الأسبوع الماضي بهدفين مقابل هدف واحد.

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ولكن ذلك الأمر لا يعني أي شئ بالنسبة لفريق ليفربول ويُدرك مدربه يورغن كلوب ذلك جيداً، وذلك لآنه سيواجه فريقاً ألمانياً والفرق الألمانية دائماً تتسم بعدم الإستسلام مهما كانت النتيجة، لذا فإن جماهير نادي ليفربول سيكون عليها الإنتظار حتى صافرة إنتهاء المباراة لتتأكد من تأهل فريقها إلي دور المجموعات.

ولا شك أن الفوز الآخير لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب فريق كريستال بالاس سوف يُعطيه حافزاً كبيراً من أجل تحقيق إنتصاره الثالث على التوالي في الموسم الحالي، ولكن وفي المقابل فإن فريق هوفنهايم هو الآخر قد حقق فوزاً أول في البوندسليغا في هذا الموسم والذي جاء على حساب ضيفه فريق فيردر بريمن بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وبالرغم من تخوف جماهير الريدز من ضعف فريقها على مستوى خط الدفاع، إلا أنها تثق كثيراً بإمكانيات الفريق الهجومية وخاصة في ظل تواجد البرازيلي روبيرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني وأبرز صفقة لفريق ليفربول في الصيف الحالي الفرعون المصري محمد صلاح، والذي يُتوقع أن يبدأ أساسياً بعدما تم إراحته في المباراة الماضية في البريمرليغ ولم يُشارك سوى في أخر 20 دقيقة تقريباً.

وفي حالة تأهل فريق ليفربول ستكون هذه هي المرة الأولى له في دور المجموعات منذ عام 2015 م، أما فريق هوفنهايم فسوف يسعى لكتابة التاريخ بتأهله لأول مرة في تاريخ المسابقة.

تدريبات فريق ليفربول يوم أمس الثلاثاء تحضيراً للمباراة

المؤتمر الصحفي لمدرب فريق ليفربول يورغن كلوب