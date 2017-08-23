موعد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 23-8-2017

Advertisements

يشهد اليوم الأربعاء ختام مرحلة إياب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، حيث تُقام اليوم أخر 5 مباريات من عمر هذا الدور على أن تُقام قرعة دور المجموعات يوم غداً الخميس في مقر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم جميع مباريات اليوم الأربعاء، حيث يستقبل فريق كوبنهاغن الدنماركي نظيره فريق كاراباخ من أذربيجان، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن موقعة الذهاب كانت قد إنتهت على وقع فوز مفاجئ لفريق كاراباخ بهدف وحيد مقابل لا شئ، وهو الأمر الذي يُحتم على فريق كوبنهاغن ضرورة تسجيل هدفين دون أن تتلقى شباكه لأي هدف وذلك في حالة أراد تكرار تأهله إلي دور المجموعات من عمر المسابقة.

Advertisements

وفي مباراة أخرى يستقبل فريق سلافيا براغ التشيكي نظيره فريق أبويل نيقوسيا القبرصي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن موقعة الذهاب كانت قد إنتهت على وقع فوز فريق أبويل نيقوسيا بهدفين مقابل لا شئ، مما يجعل حظوظ الفريق القبرصي كبيرة للغاية في التأهل.

وفي لقاء أخر يستقبل فريق سيسكا موسكو الروسي نظيره فريق يونغ بويز السويسري، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن موقعة الذهاب في سويسرا كانت قد إنتهت على وقع فوز فريق سيسكا موسكو بهدف وحيد مقابل لا شئ مما يجعله على مشارف التأهل إلي دور المجموعات.

وفي مباراة مرتقبة يستقبل فريق ستيوا بوخارست الروماني نظيره فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن موقعة الذهاب كانت قد إنتهت على وقع التعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين مما يجعل جميع الإحتمالات واردة في هذه المباراة.