موعد مباراة زينيت وأوتريخت في الدوري الأوروبي 2018 م

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يستعد فريق زينيت الروسي لإستقبال ضيفه فريق أوتريخت الهولندي يوم غداً الخميس على أرضية ملعب بيتروفيكسي الجديد، وذلك في إطار إياب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق زينيت المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي المخضرم روبيرتو مانشيني عازماً على قلب الطاولة على ضيفه، وذلك بعدما إنتهت موقعة الذهاب على وقع فوز فريق أوتريخت في هولندا بهدف وحيد مقابل لا شئ، ولكن وبكل تأكيد فإن جميع الإحتمالات تبقى واردة وخاصة وأن فريق زينيت سوف يكون مدعوماً بجماهيره الغفيرة والتي ترغب بدورها في أن يحجز فريقها مكاناً له في دور المجموعات.

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ولا شك أن فريق زينيت هو المرشح الأبرز للتأهل والفوز بهذه المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل أن فريق زينيت يُعد واحداً من المرشحين البارزين للمنافسة على لقب الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، وذلك لما يمتلكه من تشكيلة قوية من جهة وبسبب تواجد المدرب المخضرم روبيرتو مانشيني كمدرباً له من جهة أخرى مما يُعطي الفريق قوة إضافية.

ولعل أبرز دليل على قوة فريق زينيت هو أنه حتى الآن متربعاً على عرش صدارة الدوري الروسي، حيث يمتلك في رصيده 19 نقطة حققها من 6 إنتصارات وتعادل وحيد فقط، علماً بأن أبرز إنتصار له في الموسم الحالي كان على حساب غريمه فريق سبارتاك موسكو حامل لقب الدوري الروسي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

ولكن وعلى الجانب الآخر يبدو فريق أوتريخت هو أيضاً في أفضل حالاته ومستعداً بشكل مثالي وعازماً على خطف بطاقة التأهل إلي دور المجموعات، فبعد مرور جولتين على إنطلاقة الدوري الهولندي في الموسم الحالي حقق فريق أوتريخت فوزين على التوالي، وليس ذلك فحسب بل سجل الفريق 5 أهداف ولم تستقبل شباكه أي هدف مما يؤكد على قوته من الناحية الهجومية وأيضاً صلابته من الناحية الدفاعية، وهو الأمر الذي من شأنه سيجعل المباراة في غاية الإثارة حتى يُطلق الحكم صافرة النهاية.