موعد مباراة شكينديا وميلان في الدوري الأوروبي 2018 م

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يحل فريق ميلان الإيطالي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق شكينديا المقدوني يوم غداً الخميس، وذلك في إطار إياب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق ميلان المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي الواعد فيتشينزو مونتيلا وهو في أفضل حالاته، علماً بأن موقعة الذهاب في إيطاليا على أرضية ميدان سان سيرو كانت قد إنتهت على وقع فوز كاسح لفريق ميلان بسداسية نظيفة، مما يجعل فريق الروسونيري وجماهيره ضامنين لبطاقة التأهل إلي دور المجموعات من عمر المسابقة بنسبة 100%.

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حيث يحتاج الفريق المقدوني من أجل التأهل إلي تسجيل سبعة أهداف نظيفة وذلك دون أن تتلقى شباكه أي هدف، وهو الأمر الذي يُعتبر مستحيلاً على الإطلاق نظراً لعراقة فريق ميلان من جهة ونظراً للتشكيلة القوية التي يمتلكها فريق ميلان من جهة أخرى، وأيضاً لإستحالة العودة في هذه النتيجة الكبيرة والتي لم يسبق لأي فريق وأن عاد بعد هذه الخسارة الثقيلة.

ولكن وبالرغم من ذلك سيُحاول فريق شكينديا أن يحفظ ماء وجهه على الأقل ويُحقق فوزاً شرفياً على حساب فريق عريق مثل فريق ميلان، ولكن وفي المقابل فإن فريق ميلان سيدخل المباراة من أجل الفوز أيضاً حتى يكون جاهزاً بصورة كلية من الناحية البدنية والمعنوية لإستكمال بقية مشواره في الموسم الحالي.

حيث ينتظر فريق الروسونيري العديد من التحديات الصعبة ولعل أبزرها هو ضمان مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ويبقى عليه إختيار الطريق الأمثل من أجل تحقيق ذلك الهدف، فإما أن يُنهي الكالتشيو ضمن الأربعة الكبار أو يفوز بلقب الدوري الأوروبي مع نهاية الموسم الحالي، علماً بأن فريق ميلان يمتلك تشكيلة في غاية القوة قادرة ليس فقط على المنافسة على مقعد في دوري الأبطال وإنما قادرة على المنافسة على لقب الدوري الإيطالي رفقة كبار إيطاليا، وذلك بسبب التعاقدات العديدة والقوية التي أبرمتها إدارة النادي في الميركاتو الصيفي الحالي.