موعد مباراة أولمبيك مارسيليا ودوزمالي في الدوري الأوروبي 2018 م

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يستعد فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي لإستقبال ضيفه فريق دوزمالي السلوفيني يوم غداً الخميس على أرضية ملعب فيلودروم، وذلك في إطار إياب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أولمبيك مارسيليا المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي رودي غارسيا باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره من أجل التأهل إلي دور المجموعات من عمر المسابقة الأوروبية، علماً بأن موقعة الذهاب في سلوفينيا كانت قد إنتهت على وقع التعادل بهدف لمثله لكل فريق، مما يجعل جميع الإحتمالات واردة في هذه المباراة بالرغم من فريق أولمبيك مارسيليا هو المرشح الأوفر حظاً للتأهل.

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وبكل تأكيد سيكون فريق أولمبيك مارسيليا مدعوماً بمساندة جماهيره الغفيرة، مما يُعطيه أفضلية وإن كانت نسبية للتأهل مع إحتمالية حدوث أي مفاجأة، علماً بأن هذه المباراة سوف تكون الفرصة المثالية لفريق أولمبيك مارسيليا من أجل مصالحة جماهيره والعودة من جديد إلي سكة الإنتصارات، فبغض النظر عن تعادل فريق الجنوب الفرنسي أمام فريق دوزمالي سقط فريق أولمبيك مارسيليا في فخ التعادل على أرضه في الدوري الفرنسي، وذلك أمام فريق أنجيه بهدف لمثله لكل فريق في الجولة الثالثة من عمر الدوري.

وهو الأمر الذي يُقلق ولو قليلاً عشاق فريق أولمبيك مارسيليا وخاصة بعدما بدأ الفريق مشواره في الموسم الحالي بقوة كبيرة، حيث حقق فوزين على التوالي في الدوري الفرنسي مما أعطى لجماهيره الثقة الكبيرة في قدرة فريقهم على المنافسة على اللقب المحلي وأيضاً المنافسة على لقب الدوري الأوروبي.

ولكن وبالرغم من ذلك إلا أن المدرب رودي غارسيا قد أكد في أكثر من مناسبة مع إنطلاقة الموسم الحالي، أن الهدف الرئيسي لفريق أولمبيك مارسيليا هو العودة من جديد والتأهل إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ومن أجل تحقيق ذلك الهدف يجب على فريق أولمبيك مارسيليا إما إنهاء الدوري الفرنسي في إحدى المراكز ال 3 الأولى أو عن طريق الفوز بلقب الدوري الأوروبي مع نهاية الموسم الحالي.