موعد مباراة روزنبورغ وأياكس أمستردام في الدوري الأوروبي 2018 م

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يحل فريق أياكس أمستردام الهولندي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق روزنبورغ النرويجي يوم غداً الخميس، وذلك في إطار إياب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أياكس أمستردام المواجهة تحت قيادة مدربه مارسيل كايزر عازماً على قلب الطاولة على مُضيفه وخطف بطاقة التأهل إلي دور المجموعات، وذلك بعدما فاز فريق روزنبورغ ذهاباً في هولندا على ملعب أمستردام أرينا بهدف وحيد مقابل لا شئ، مما يجعل مهمة فريق أياكس أمستردام في غاية الصعوبة على الأراضي النرويجية.

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ولكن فريق أياكس أمستردام قد بدأ في كتابة صفحة جديدة في الموسم الحالي مع إنطلاقة الأسبوع الحالي، وذلك بعدما حقق أول فوز له في الموسم سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي، حيث فاز على حساب ضيفه فريق غرونينغن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد مما يُعطيه دافعاً معنوياً كبيراً من أجل إستكمال موسمه بأفضل صورة ممكنة، وخاصة بعد النتائج السيئة التي حققها مع بداية الموسم والتي لا ترغب جماهير نادي أياكس أمستردام في تكرارها من جديد.

حيث ترغب الجماهير في أن يتألق فريقها في الموسم الحالي ويعود من جديد إلي تحقيق الألقاب، علماً بأنه كان قريباً من ذلك في الموسم الماضي ولكنه خسر لقب الدوري الهولندي لمصلحة غريمه فريق فينورد روتردام في الأسبوع الآخير من عمر الدوري، وإضافة لذلك أيضاً خسر مسابقة الدوري الأوروبي بعدما خسر في الدور النهائي من عمر المسابقة على يد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين مقابل لا شئ.

وبالرغم من ذلك إلا أن فريق أياكس أمستردام قد إكتسب المزيد من الخبرة من أجل تعويض جماهيره في الموسم الحالي، وخاصة وأن الفريق يعتمد بشكل رئيسي على العناصر الشابة والتي تمتلك مواهب كبيرة للغاية، ولكن ذلك بإستثناء المهاجم الهولندي المخضرم كلاسيان هونتيلار العائد من جديد إلي أحضان ناديه في الصيف الحالي قادماً من نادي شالكة الألماني.