موعد مباراة أتليتك بيلباو وباناثينايكوس في الدوري الأوروبي 2018 م

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يستعد فريق أتليتك بيلباو الإسباني لإستقبال ضيفه فريق باناثينايكوس اليوناني يوم غداً الخميس على أرضية ملعب سان ماميس بإقليم الباسك، وذلك في إطار إياب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أتليتك بيلباو المواجهة باحثاً عن تكرار فوزه على حساب منافسه فريق باناثينايكوس، وخاصة وأنه سوف يكون مدعوماً بمساندة جماهيره الغفيرة علماً بأن موقعة الذهاب كانت قد إنتهت على فوز الفريق الباسكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهو ما يجعله قريباً للغاية من التأهل إلي دور المجموعات من عمر المسابقة.

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ولا شك أن فريق أتليتك بيلباو سوف يتأثر كثيراً بعدما رحل عنه مدربه الإسباني إرنيستو فالفيردي بإتجاه نادي برشلونة الإسباني في الصيف الحالي، ولكن وعلى عكس ذلك تثق جماهير النادي الباسكي كثيراً في فريقها والذي يمتلك بدوره العديد من العناصر الشابة صاحبة المواهب الكبيرة وإضافة لذلك بعض العناصر الخبرة، والتي سيكون لها الدور الأبرز في مساعدة الفريق على تحقيق النتائج الإيجابية في الموسم الحالي مثل أوسكار دي ماركوس وأرتيز أدوريز وراؤول غارسيا.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق أتليتك بيلباو في الموسم الحالي هو ضمان مقعد له في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ومن أجل تحقيق ذلك يجب عليه إما أن يُنهي الدوري الإسباني ضمن الأربعة الكبار أو عن طريق الفوز بلقب الدوري الأوروبي مع نهاية الموسم الحالي.

ولكن كلاً من الطريقين يبدو صعباً للغاية فعلى صعيد الليغا الإسبانية بدأ فريق أتليتك بيلباو مشواره بتعادل مخيب على أرضه أمام ضيفه فريق خيتافي دون أهداف، وإضافة لذلك فإنه يُدرك جيداً صعوبة منافسة كلاً من الرباعي ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وإشبيلية، أما على صعيد مسابقة الدوري الأوروبي فمن سوء حظه أن مسابقة الموسم الحالي يتواجد بها أندية عريقة للغاية ولها تاريخ كبير مما يجعلها أوفر حظاً للتتويج باللقب مثل فريق ميلان الإيطالي وفريق أرسنال الإنجليزي.