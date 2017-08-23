موعد مباراة هايدوك سبليت وإيفرتون في الدوري الأوروبي 2018 م

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يحل فريق إيفرتون الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق هايدوك سبليت الكرواتي يوم غداً الخميس، وذلك في إطار إياب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق إيفرتون المواجهة تحت قيادة مدربه الهولندي المخضرم رونالد كومان باحثاً عن تكرار فوزه على حساب منافسه فريق هايدوك سبليت، وذلك بعدما فاز عليه ذهاباً في قلعة غوديسون بارك بمدينة ليفربول بهدفين مقابل لا شئ، مما يجعل فريق التوفيز على مشارف التأهل إلي دور المجموعات من عمر المسابقة الأوروبية.

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هذا وكانت إنطلاقة فريق إيفرتون في الموسم الحالي مثالية للغاية سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي، فعلى الصعيد الأوروبي تخطى فريق التوفيز عقبة الدور التمهيدي الثالث من مسابقة الدوري الأوروبي بسهولة بالغة وها هو الآن على أعتاب التأهل إلي دور المجموعات، أما على الصعيد المحلي فقد بدأ مشواره بالفوز على حساب ضيفه فريق ستوك سيتي بهدف وحيد مقابل لا شئ، ومن ثم عاد بتعادل ونقطة ثمينة للغاية من أمام مُضيفه فريق مانشستر سيتي في مباراة إنتهت بهدف لمثله لكل فريق.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق إيفرتون في الموسم الحالي هو ضمان مقعد له في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ومن أجل تحقيق ذلك الهدف السامي يجب على فريق التوفيز إما أن يُنهي البريمرليغ ضمن الأربعة الكبار أو أن يفوز بلقب الدوري الأوروبي مع نهاية الموسم الحالي.

ولكن وبكل تأكيد فإن جماهير نادي إيفرتون تطمح في أن يُحقق فريقها الألقاب في الموسم الحالي، وخاصة بعدما قامت إدارة النادي بالتعاقد مع العديد من العناصر البارزة في الميركاتو الصيفي الحالي، مما جعل طموحات جماهير النادي ترتقي كثيراً ولكن ومن أجل إزالة الضغوطات عن كاهل لاعبيه أكد المدرب رونالد كومان في أكثر من مناسبة سابقة بأن فريقه لا يُفكر على الإطلاق في المنافسة على لقب البريمرليغ في الموسم الحالي رفقة كبار إنجلترا.