ملخص مباراة كاواساكي فرونتال الياباني وأوراوا ريدز دياموندز الياباني في دوري أبطال أسيا 2017 م

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حقق فريق كاواساكي فرونتال الياباني الفوز على حساب ضيفه فريق أوراوا ريدز دياموندز الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب تودوروكي في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أسيا 2017 م.

وفي شوط المباراة الأول حاول فريق كاواساكي فرونتال إستغلال عاملي الأرض والجمهور وذلك عن طريق إستحواذه على الكرة بشكل كامل وفرض سيطرته على اللقاء، وفي مقابل ذلك بدا فريق أوراوا ريدز دياموندز هادئاً ومتراجعاً بشكل نسبي لمناطقه الدفاعية تفادياً لتلقي أي هدف مبكر والذي من شأنه سيجعل المباراة أكثر صعوبة عليه.

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وعند الدقيقة الثانية والثلاثين نجح فريق كاواساكي فرونتال في ترجمة سيطرته المطلقة على منافسه، وذلك من خلال تسجيله لأولى أهدافه في اللقاء عبر هدافه الياباني كوباياشي وسط فرحة عارمة من أنصار أصحاب الأرض وحالة من الحسرة على الفريق الضيف، ومع مرور الدقائق إستمر فريق كاواساكي فرونتال ضاغطاً بشكل قوي على ضيفه والذي لم يكن له أي ردة فعل تماماً، حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء على وقع تقدم فريق كاواساكي فرونتال بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني إستمر الوضع على ما هو عليه ونتيجة لذلك تمكن فريق كاواساكي فرونتال من مضاعفة تقدمه بإحرازه للهدف الثاني وذلك عبر لاعبه البرازيلي فيريرا دي سوزا، ومن بعدها إستمرت أفضلية فريق كاواساكي فرونتال في كل شئ وذلك بالرغم من تراجعه قليلاً إلي مناطقه الدفاعية وإعتماده على الهجمات المرتدة.

أما فريق أوراوا ريدز دياموندز وعلى الرغم من إستحواذه على الكرة إلا أنه بدا عاجزاً بأي شكل من الأشكال عن تهديد مرمى فريق كاواساكي فرونتال، ولكن ذلك لم يستمر حتى النهاية فعند الدقيقة السادسة والسبعين إستغل المهاجم البديل يوكي موتو ثغرة في دفاعات أصحاب الأرض، ليُسجل على إثرها أولى أهداف فريقه مقلصاً الفارق ومُبقياً على آمال فريقه في التأهل حتى موقعة الإياب.

ولكن وقبل نهاية اللقاء بقليل وتحديداً عند الدقيقة الخامسة والثمانين ضاعف فريق كاواساكي فرونتال من تقدمه وسجل الهدف الثالث وذلك عبر لاعبه يو كوباياشي، وبالرغم من ذلك إلا أن جميع الإحتمالات تبقى واردة في موقعة الإياب في شهر سبتمبر المقبل.