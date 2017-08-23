مانشستر يونايتد يصطدم بتوتنهام في الصراع من أجل مدافع فالنسيا

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الصراع بات مشتعلاً بين كلاً من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ونادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وذلك من أجل التعاقد مع المدافع الأرجنتيني المخضرم إيزيكيل غاراي لاعب نادي فالنسيا الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت التقارير إلي أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد يرغب في تدعيم صفوف فريقه بالمزيد من العناصر على مستوى خط الدفاع، وذلك بالرغم من أن الفريق يمتلك في الوقت الحالي 4 لاعبين في مركز قلب الدفاع، وهم الإنجليزي كريس سمالينغ والإنجليزي فيل جونز والإيفواري إريك بايلي والسويدي فيكتور لينديلوف، وإضافة لذلك أيضاً يُمكن لكلاً من الظهير الأيسر الهولندي ديلي بليند والظهير الأيسر الأرجنتيني ماركوس روخو أن يلعبا في مركز قلب الدفاع.

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أما على الجانب الآخر وعلى الرغم من تعاقد نادي توتنهام هوتسبير مع المدافع الكولومبي الواعد دافينسون سانشيز قادماً من نادي أياكس أمستردام الهولندي في الأسبوع الماضي، إلا أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو لا يزال يرغب في ضم المزيد من المدافعين إلي صفوف فريقه، وذلك لآن الفريق يُنافس على العديد من الجبهات في الموسم الحالي ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إنه مُطالب من جانب جماهيره بضرورة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما عجز عن تحقيق ذلك رغم إقترابه من اللقب في أخر موسمين.

هذا ويُعد المدافع الأرجنتيني المخضرم إيزيكيل غاراي صاحب ال 30 عاماً هدفاً لعدة أندية أوروبية أخرى مثل نادي يوفنتوس الإيطالي وناديه السابق بنفيكا البرتغالي، ولكن وفي مقابل ذلك فإن إحتمالية رحيل اللاعب عن قلعة الميستايا ليست كبيرة، وذلك بسبب تمسك النادي به من جهة وتمسك مدرب فالنسيا الجديد مارسيلينو غارسيا تورال به من جهة أخرى.

ولعل ما يُعقد الأمور أكثر أن إدارة نادي فالنسيا تعمل بجهد في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك عن طريق التعاقد مع عناصر قوية للغاية والتي من شأنها أن تُساعد فريق الخفافيش على تحقيق أهدافه في الموسم الحالي، والتي يأتي في مقدمتها ضمان مقعد له في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.