إنتر يُقدم عرضاً رسمياً إلي أرسنال من أجل ضم مدافعه الألماني

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن نادي إنتر الإيطالي قد قدم عرضاً رسمياً إلي نادي أرسنال الإنجليزي، وذلك من أجل التعاقد مع المدافع الألماني شكودران موستافي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، علماً بأن قيمة العرض قد وصلت إلي مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء عقب إنتهاء فترة الإعارة.

كما أشارت الصحفية أيضاً إلي أن إدارة نادي إنتر ستسعى جاهدة من أجل حسم الصفقة قبيل نهاية الأسبوع المقبل، أي قبل غلق باب سوق الإنتقالات الحالية والذي يُقفل تحديداً في اليوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الحالي.

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هذا ويأتي ذلك العرض من جانب نادي إنتر بعدما خسر مدافعه الكولومبي الواعد جيسون موريلو، والذي إنتقل بدوره في الأسبوع الحالي إلي نادي فالنسيا الإسباني لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء في عقده عقب إنتهاء فترة الإعارة، مما سيجعل فريق إنتر يُعاني بكل ما تحمله الكلمة من معنى على المستوى الدفاعي في الموسم الحالي.

وهو الأمر الذي لن يرضى به الإيطالي لوتشانو سباليتي مدرب فريق إنتر، وخاصة وأن هدف الفريق الرئيسي في الموسم الحالي هو إنهاء الكالتشيو ضمن الأربعة الكبار، وذلك حتى يضمن مقعد له في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ومن أجل تحقيق ذلك الهدف يحتاج فريق إنتر إلي تواجد خط دفاع في منتهى الصلابة في تشكيلته مثلما هو الحال عند بقية كبار إيطاليا.

هذا وكان المدافع الألماني شكودران موستافي قد تعاقد مع نادي أرسنال في صيف العام الماضي 2016 م قادماً من نادي فالنسيا وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني، ولكن موسمه لم يكن ناجحاً على الإطلاق رفقة الفريق اللندني سواء على المستوى الجماعي أو على المستوى الشخصي، حيث فاز معه بلقب وحيد فقط وهو لقب كأس الإتحاد الإنجليزي وإضافة لذلك لم تُتاح الفرصة من أجل المشاركة بصفة مستمرة مع الفريق، وهو بكل تأكيد الأمر الذي لن يرغب في تكراره في الموسم الحالي وخاصة وأنه يُريد أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده ألمانيا ف كأس العالم في روسيا 2018 م.